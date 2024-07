Centrom Splita prošla je Povorka ponosa. Okupljanjem na Đardinu počeo je 13. Split pride, a nastavio preko gradskih ulica do Rive i Pjace gdje su se održali prigodni govori. Povorka se odvija uz velike sigurnosne mjere, policijsku pratnju i video nadzor, a na nekim ulicama su postavljene ograde zbog sigurnosti sudionika. A upravo je poruka splitskog pride sigurnost i sloboda bivanja u javnom prostoru.

Maja Čule iz Rijeke istaknula je važnost osjećaja sigurnosti za sve, bez obzira na spolnu orijentaciju ili rodni identitet. "Da se ljudi osjećaju sigurno, bili oni gay, queer, nebinarne ili transrodne osobe, da ih se ne osuđuje i da mogu slobodno šetati gradom", ističe.

Na Pride je iz New Yorka potegnula i Cathy Pile iz New Yorka te naglasila važnost podrške i ponosa. "Važno je da se ljudi osjećaju lijepo, podržano i ponosno na to tko su, da ne osjećaju sram cijelo vrijeme. Želim biti dio toga u svim dijelovima svijeta", poručila je.

Den iz Novog Zelanda kaže da dolazi iz dijela svijeta gdje su ovakve stvari malo opuštenije. "Bio sam na pride paradama kao što je ova, možda je bilo sigurnije, ali nisam siguran", kazao nam je.

"Dosta pazimo kuda šetamo po gradu kako bismo izbjegli gužve i moguće incidente poput dobacivanja", zaključila je Splićanka Ula.

