Grad Split užurbano se priprema za desetu godišnjicu Ultra Europe festivala, koji sutra započinje i trajat će tri noći. Radnici su zauzeti posljednjim pripremama kako bi sve bilo spremno za dolazak tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta.

Međutim, probleme stvara činjenica da je čak 50 radnika splitske Čistoće uzelo bolovanje. To otvara pitanje hoće li se grad gušiti u smeću tijekom trajanja festivala. Unatoč tome, direktor Čistoće Ivica Karoglan uvjerava javnost da će Park mladeži biti očišćen svako jutro nakon završetka partija.

"To je nažalost u splitskoj Čistoći standard, je li to 25 ili 50, naravno da je velika razlika. No, nikad nismo imali problem s održavanjem okoliša oko Parka mladeži, pa nećemo ni naredni vikend," izjavio je Karoglan.

Mladi iz svih krajeva svijeta već pristižu u Split, nabavljaju narukvice i nestrpljivo iščekuju tri noći festivalskog ludila. Florian i Gautier iz Francuske već su spremni za zabavu. "Više smo nego spremni. Bila sam ovdje na odmoru i prelijepo je. Ali sad smo ovdje zbog festivala i našli smo se iz Norveške, SAD-a i Francuske," rekla je Florian. "Spremni smo za tri dana partijanja. Ovo nam je drugi put u Splitu i nadamo se da ćemo uživati kao i prošle godine. Baš smo uzbuđeni," dodao je Gautier.

Sigurnost i Hitna Pomoć

S obzirom da je riječ o desetom izdanju Ultre, hitne službe već su uhodane. Za vikend su osigurali dodatne timove. Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, najavio je dodatne ekipe. "Dodat ćemo pet ekipa, četiri ekipe s liječnikom i jednu ekipu bez liječnika, znači dva medicinska tehničara. To su dodatne ekipe u odnosu na naše redovne programe za grad Split," rekao je Luetić.

S obzirom na 32 tisuće iznajmljivača u županiji i više od 7000 u gradu, visoke cijene više ne prolaze kod gostiju. Ante Glavaš, iznajmljivač, kaže da se situacija s cijenama normalizirala. "Mislim da ove godine sve ide ka normalizaciji. Svi oni koji su neopravdano dizali cijene ostali su prazni. Tako da će vjerojatno sad ići spuštanje cijena i last-minute ponude za ove nepopunjene smještaje," rekao je Glavaš.

Apartman za dvije osobe u Splitu po 120 eura već je teže naći, ali onih između 300 i 500 eura još ima u ponudi. Romane iz Francuske objašnjava da su se smjestili u Podstrani zbog povoljnijih cijena. "Nešto je skuplje nego prošle godine, pa se nismo smjestili u Splitu. Odlučili smo se za Podstranu koja je jeftinija," rekla je Romane. Ultra Europe će ove godine ugostiti 64 izvođača, a posjetitelji stižu iz više od 120 zemalja. Uzbuđenje je na vrhuncu, a Split je spreman za još jednu nezaboravnu festivalsku sezonu.