Stanari splitske gradske četvrti Sućidar – na nogama zbog izgradnje garaže!

Iako se slažu da hitno treba riješiti problem s nedostatkom parkinga, protiv su, kako kažu "betonske grdosije" u Kukuljevićevoj ulici koja će im drastično smanjiti kvalitetu života. Cijelu četvrt oblijepili su plakatima kojim pozivaju sugrađane na mirni prosvjed. Pozvali su sve stanare i da se pridruže sastanku s gradonačelnikom, koji je počeo u srijedu predvečer.

RTL-ov reporter Mario Jurič razgovarao je sa splitskim gradonačelnikom Ivicom Puljkom.

Kažu građani da će im ova grdosija koja će im se naći pod prozorom, uništiti život da će im ugroziti kvalitetu života, što vi poručujete?

"Ma, to su neki građani koji nisu uopće vidjeli kako izgleda projekt. Oni se možda boje prije vremena. Sada kad im prezentiramo što će se napraviti ako imaju nekih zamjerki, mi ćemo to saslušat. Ali to je bio fake news. Nitko od njih nije vidio kako će projekt izgledati.

Kako će onda izgledati ta građevina? Hoće li biti niska? pod zemljom?

"Mi imamo dvije garaže. Jednu uskoro počinjemo graditi koja je već dogovorena i građanima prodiskutirati, a koja će riješiti veliki problem parkiranja u jednom velikom dijelu kotara. Ta druga garaža koju predlažemo to je tek u prijedlogu. Ona je integrirana s ulicom. To je dio ulice koji je integriran zelenilom. I mi ćemo prodiskutirati s građanima. Ako se oni s tim slažu - u redu, ako se ne slažu i ne žele - mi tu garažu nećemo graditi".

Garaža neće biti besplatna?

"Naravno da ne. Mi to financiramo kreditima razvojnih banaka, a onda će se plaćati pretplata, kao i bilo kojem drugom dijelu grada."

