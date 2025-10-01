Šok u Baškoj Vodi: Dječak u školi ozlijedio petero učenika! 'On je jako emotivan, ali...'

Tijekom odmora prije dva dana u osnovnoj školi došlo je do incidenta. Policija je potvrdila da je dječak mlađi od 14 godina, ključem romobila lakše ozlijedio pet učenika koji nisu zatražili liječničku pomoć. Ravnateljica i roditelji pred kameru ne žele. No jučer djecu tog razreda nisu poslali na nastavu. Načelnik je u svakodnevnom kontaktu s njima.

Načelnik Općine Baška Voda, Vjekoslav Radić, izjavio je kako je u svakodnevnom kontaktu s roditeljima.

"Jučer djeca iz tog razreda nisu došla na nastavu, međutim, po informacijama koje ja imam, škola radi danas, sva djeca su u školi osim tog djeteta. Ne želim isključivati to dijete, ne želimo ga stigmatizirati. No ne želimo gurati probleme pod tepih", rekao je Radić.

Ravnateljica osnovne škole potvrdila je kako se nastava danas odvija redovito te da su poduzete sve potrebne mjere, uključujući i obavještavanje nadležnih institucija.

'Nastava mora ići'

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić izjavio je kako će se slučaj, ukoliko se potvrdi da je došlo do nasilja, rješavati institucionalno.

"Mislim da će se, ako se dogodio neki oblik nasilja, rješavati kroz institucije. Svi su uključeni sudionici u procesu i sad se to ispituje i dalje se postupa temeljem rješenja nadležnih službi. A škola se mora dalje normalno odvijati, mislim, nastava mora ići", kazao je Đonlić.

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad potvrđeno je da je njihov područni ured uključen u slučaj. U samoj općini, stanovnici nerado govore o incidentu.

'On je jako emotivan, ali možda nagao'

"Mislim da je to stvar koja se treba staviti na obiteljsku razinu, i onda s psiholozima i školom srediti. Jer kažem vam, on je jako emotivan, ali je možda nagao u nekom momentu", izjavila je Anka Pranić Kragić iz Baške Vode.

"Čuo sam za to, nemam informacije. Ali ako djeca nisu išla u školu, onda je nešto ozbiljno. To treba srediti i vidjeti o čemu se radi", rekao je Goran Jurić, također iz Baške Vode.

U školi je danas održan sastanak s ravnateljicom, na kojem su sudjelovali roditelji i predstavnici policije. Općina je školi ponudila konkretnu pomoć.

'Zaštitar nije konačno rješenje'

"Škola će angažirati zaštitara ukoliko je potrebno, a općina će ga plaćati dok je to potrebno. Međutim, zaštitar nije konačno rješenje. Potrebno je angažirati psihologa i kao pomoć tom problematičnom djetetu i ostaloj djeci te postupiti po procedurama kako situacija ne bi eskalirala i dogodilo se nešto gore", poručio je načelnik Radić.

Za roditelje je najvažnije da se njihova djeca osjećaju sigurno u školskom okruženju. Uz rad stručnjaka, trebat će neko vrijeme da se taj osjećaj sigurnosti vrati među učenike i njihove obitelji.