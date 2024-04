Prvi put od početka slučaja Matanić, jedna osoba je javno objavila sadržaj poruke koju je slavni redatelj i poslao. Policija i dalje apelira na žrtve da se jave. Neke od njih u kontaktu s raznim udrugama koje nude pomoć i anonimnost.

"Sve sam objavila kao podršku i ohrabrenje drugim ženama", tvrdi Koraljka Meštrović, scenaristica kojoj je Dalibor Matanić poslao poruku:

"Hoćeš li pop**iti mog Johnsona, pretty mama??"

Ona mu je odgovorila:

"Uzmi tečaj joge i sam ga pop…"

Ženska soba apelira na žrtve

I nakon toga, bez posebnog objašnjenja, maknuta je s filmskog projekta. Danas poručuje kako u medije ne želi istupati niti se baviti slučajem Dalibora Matanića - osim ako dođe do sudskog procesa. Ubrzo je ugasila profil na LinkedInu. No seksualnim uznemiravanjem od strane redatelja - bave se u Ženskoj sobi.

Psihologinja i koordinatorica Ženske sobe Maja Mamula kaže:

"Mi jesmo u kontaktu sa nekoliko osoba koje su imale, odnosno koje su vezane uz ovaj slučaj. Ako one ne žele prijaviti, one od nas imaju zagarantiranu anonimnost i povjerljivost, to je naše pravo, moramo biti od povjerenja."

Slučaj Dalibora Matanića odjeknuo je žestoko i stvari se moraju mijenjati. Misle tako i u HAVC-u, koji žele da filmski setovi i okruženja budu sigurna mjesta. Stoga, u suradnji s udrugama rade na planu koji bi promijenio postojeće stanje.

"Mi želimo da se stvori jedna linija komunikacije s osobom od povjerenja, koja će biti poznata svim sudionicima i koja će biti izvan sektora našeg, da vidimo možemo li tim putem spojiti žene koje su doživjele uznemirujuće situacije, da se čuju s osobom koja razumije problem, koja će dati neki savjet, biti psihološka pomoć", rekao je Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra.

Čak 91 posto žena ne prijavi nasilje

Općinsko kazneno državno odvjetništvo pokrenulo je izvide vezane uz javne optužbe za seksualno uznemiravanje na račun Matanića, i sada je ključno da se žrtve jave policiji. Taj korak često je najteži.

"Čak 91 posto žena koje su preživjele seksualno nasilje se godinama nisu povjerile, ne da nisu prijavile, nisu se povjerile nikome. Seksualno nasilje je idealno područje da se okrivi žrtva, sama je doprinijela, sama je izazvala, sigurno je sama nešto napravila kad je do toga došlo", kaže Mamula.

Melita Mukavec iz Studentskog pokreta Škandal, Akademija dramskih umjetnosti rekla je:

"Smatram da je jasno da su žrtve obeshrabrene, da se nitko ne želi imenom i prezimenom javiti pogotovo jer ne postoji neki scenarij u kojem neki ljudi koji su seksualno uznemiravala adekvatno kazni, mislim da se nikome ne isplati javno eksponirati, da bi se netko jasno ispričao i rekao kako mu je žao, to nije dovoljno.

Inače, Dalibor Matanić je i predavao na dramskoj akademiji, kao i Ozren Prohić, profesor koji je tema sedam prijava za seksualno i psihičko zlostavljanje studenata. Sada ima novi angažman u HNK-u u Osijeku. Prohić je u suspenziji, prima punu plaću - sa studentima više ne radi.

"Mogu reći da smo razočarani što se toj situaciji ne da puna ozbiljnost, naravno neki potezi su napravljeni, ali tek nakon naših reakcije i tek nakon što je nastao neki skandal", dodaje Mukavec.

Žrtve koje policija poziva da se jave - trenutno je potrebno sve ono suprotno, od skandala - diskrecija, anonimnost, i povrh svega - hrabrost.