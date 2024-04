VRLO NASMIJEŠEN / Kralj Charles vratio se kraljevskim dužnostima. U London stiže i princ Harry, hoće li se napokon susresti?

Britanski kralj Charles vratio se službenim dužnostima. Nasmiješen, dobrog raspoloženja, kralj Charles vratio se radnim obvezama. I za prvo pojavljivanje odabrao je centar za liječenje raka u Londonu. U susretu s pacijentima koji prolaze isto što i on bio je emotivan. Ovo je njegovo prvo službeno pojavljivanje u javnosti od dijagnoze karcinoma. U britanskom centru za liječenje raka - zanimalo ga ja apsolutno sve. Ovo nije njegov potpuni povratak službenim obvezama, s obzirom na to da se Kralj još liječi, istaknula je palača. No u Charlesovu rasporedu očito nema mjesta za Harryja, koji početkom svibnja stiže u London - na desetu obljetnicu Invictus igara. Do susreta oca i sina neće doći, Harry ga je posljednji put vidio u veljači, kada je Charlesu i dijagnosticiran karcinom. Više pogledajte u prilogu Maje Oštro Flis...