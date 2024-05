Susjedi Slovenci Praznik rada slave neradno i 1. i 2. svibnja, pa puno njih te dane otputuju na mali proljetni odmor. Da im je Hrvatska najbliža i najdraža, svjedoči i primjer Biograda kojemu su Slovenci najbrojniji gosti, pa su zaslužili da imaju i Slovenski vikend.

Oliver Tič poznat i kao Oli Walker 5. je travnja iz rodnih Slovenskih Konjica krenuo pješke na put oko svijeta koji će trajati četiri godine. Prva važna postaja mu je Biograd do kojeg je pješačio sa kujicom Carlitosom 703 kilometra.

"Ja ovdje dolazim već godinama, imam puno prijatelja odavde… Kao da mi je to neki drugi dom. Ušao sam u Hrvatsku prije 10 dana. Bilo je top! Ljudi su me oduševili, primili su me u svoje kuće, crkve, vatrogasne domove, tako da ako bude cijeli put kao što je ovo bilo, onda neću ni da se vraćam kući", kaže Oliver Tič.

Slovenci za prvomajske praznike u Biogradu otvaraju sezonu Slovenskim vikendom.

"Dobra je zabava, dobra je lokacija, ljudi su nam tu kao prijatelji, domaćini i uvijek se veoma lijepo osjećamo tu", kaže Emil Martinšek. Dragica Kmetec dodaje:

'Tu smo kao kod kuće'

"Mi dolazimo u Biograd već 20 godina i tri puta na godinu. Drago nam je, ljudi, ovdje, Biograd nam se sviđa, tu kao da smo kod kuće". Tadej Slapnik kaže da će se kupati kao i svake godine. To je već tradicija kao i Slovenski vikend.

U čak pet dana Vikenda, posjetitelji će imati mnoštvo prilika za rekreaciju i sport - šetanje, trčanje, bicikliranje, jedrenje, ali i večernje zabave s koncertima.

"Nekako smo htjeli pokazati tu svoju zahvalnost što nam toliko godina dolaze i što dolaze u tolikom broju. Njih ove godine ima, pričamo o sada, oko tri tisuće. Biograd, ne rivijera", kaže Nives Jeličić, direktorica TZ Grada Biograda.

Šesta po redu prvomajska manifestacija spojila se sa zabavom otvorenja preuređene tržnice i moderne ribarnice u zatvorenom.

Gradonačelnik Biograda Ivan Knez (HDZ) rekao je da im je to hitno bilo potrebno. Dugo je trajalo zbog problema. Ali, sada imaju ribarnicu kakvu malo europskih gradova ima.

Stevanija Stela Jelić, koja radi na tržnici već 33 godine, pa je ministrici poljoprivrede pomagala u rezanju svečane vrpce, najbolje zna kako je ranije bilo na otvorenom izdržati na buri i kiši, ali i na vrućinama. Ipak, ona kaže da treba čekati zimu da se vidi kako će biti.

Ribarnicu i tržnicu će testirati i turisti i kupci jer je uz "plodove mora" Biograd poznat i po svom voćarskom i povrtlarskom zaleđu i "plodovima polja"