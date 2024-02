Pokladno jahanje spomen je na čuvare granice od Turaka koji su, vraćajući se svojim kućama, jahali seoskim sokacima i pjesmom pozdravljali domaćine. U dvorištima su ih častili jelom i pićem, kako nekada, tako i danas.

"Svi pjevaju, konji su savršeno uredni, srce i duša su puni da se u našoj Tenji tako nešto događa", kaže Stjepan Knežević iz Tenje.

Jahači prekrasnih konja su ponosni.

"Oni su naši ljubimci, dio naših obitelji i uzgajat ćemo naše konje lipicance i na ovakvim manifestacijama pokazivati njihovu ljepotu", priča sugrađanin Josip Mihaljević.

Ta ljepota pokazuje se cijelom Slavonijom. Pokladni jahači ujahali su u subotu i u središte Vinkovaca.

"Trudimo se očuvati tradiciju, drago mi je što ima puno mladih, a mi stariji podržavamo i uživamo u tome", kaže Marko Paklar iz Vinkovaca. Imati konje veliki je izazov, no ljubav je, kažu, jača od svega, a tradicija se prenosi s koljena na koljeno.

"Tradicija se treba čuvati i svi uživamo u velikom druženju i zabavi, prekrasnim, dobrim i lijepim konjima", kažu Pia i Gita Tolušić iz Vinkovaca.

"Za pohvalu je svakako što jako puno ima mladih, jako puno ima cura, prema tome nema bojazni za našu tradicijsku kulturu", rekao je Zvonimir Liščić iz Vinkovaca.

Uz pokladno jahanje neki su slavili i rođendan, no najviše je bilo zaljubljenih u svoju baštinu.

"Jedna ljubav prema konjima, prema tom čovjeku, prema seljaku koji to, Šokac, obožava i koji to uživa", kaže Zlatko Pavlović iz Vinkovaca.

Uživali su i posjetitelji koji žive i u drugim dijelovima Hrvatske.

"Obožavam našu nošnju, našu tradiciju, naše običaje", kazala je Vesna Starčić iz Šibenika. Slavoncima je drago što se njihova tradicija poštuje i voli.

"Živimo s tim, mi to volimo i znamo to prikazati svijetu i koliko vidimo i drugi su to zavoljeli uz nas", priča Ivan Bosančić, gradonačelnik Vinkovaca.

Pokladno jahanje traje sve do početka korizme pa, ako volite konje i tradiciju, još uvijek možete biti dio ove lijepe priče koja se nastavlja u mjestima širom Slavonije.