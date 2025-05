Pet mjeseci nakon tragedije u Prečkom: Gdje su djelatnici za sigurnost u školama?

Od tragedije u zagrebačkoj osnovnoj školi Prečko prošlo je 5 mjeseci. Sigurnost u školama postala je prioritet, a gdje su najavljeni djelatnici koji za nju brinu?

Ministarstvo obrazovanja objavilo je program edukacije i izmijenilo pravilnike, a ravnatelji upozoravaju zapelo je kod izrade Plana sigurnosti škola.

Od početka polugodišta na sigurnost u školi pazi zaštitar kojeg bi trebao zamijeniti djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu.

Iz škola već šalju zahtjeve ministarstvu

Zahtjev ministarstvu za novo zapošljavanje OŠ Borovje u Zagrebu poslala je ravnateljica Branka Štefok Bojadžija.

"Platili smo iz vlastitih školskih sredstava privatnu firmu i imamo sada naš plan sigurnosti i poslali smo zahtjev ministarstvu da zaposlimo jednu novu osobu od rujna kada više nećemo imati zaštitare", rekla je Bojadžija.

Plan sigurnosti bez kojeg zapošljavanja nema izrađuje se na temelju procjene postojećeg stanja i analize rizika i upravo tu je zapelo upozoravaju ravnatelji.

"Policija nam pruža podršku no trebaju nam stručnjaci za izradu tog konačnog plana. Ta stručna pomoć se naplaćuje, a većina škola nema vlastiti izvor financiranja da to plati. Teško će netko od ravnatelja preuzeti odgovornost da napiše i potpiše plan sigurnosti ako za to nema nijednog stručnjaka", rekla je Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

Ravnatelji pomoć mogu tražiti u ministarstvu

Iz Ministarstva obrazovanja objašnjavaju da to tako ne bi trebalo biti.

"Pa to i radi MUP zajedno s ravnateljima, odnosno lokalni timovi u kojima sudjeluju i djelatnici MUP-a i škole i Centra tako da te ravnatelje upućujem da nam se jave ako imaju problema", kazala je Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Iz MUP-a odgovaraju da sa školama aktivno surađuju.

"U pripremi ovih procjena i planova policija aktivno surađuje sa školskim ustanovama i ostalim uključenim dionicima te pruža podršku školskim ustanovama u njihovoj obvezi izrade ovih dokumenata“, poručili su MUP-a.

Ministarstvo obrazovanja objavilo je program edukacije i izmijenilo pravilnike. Operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu morat će savladati osnove razvoja djece, komunikacijske vještine, zaštitu od požara i eksplozije kao i osnove samoobrane. U školi će morati nadzirati ulazi i izlaz, osiguravati i održavati školu i njezinu imovinu, educirati učenike i djelatnike o sigurnosnim protokolima te prijaviti osobe koje mogu ugroziti njihovu sigurnost. Program obrazovanja traje 250 sati, a osoba na novom radnom mjestu mora ga završiti u roku od 6 mjeseci od zapošljavanja. Plaća bi iznosila oko 1600 eura bruto. Interes kažu ravnatelji, postoji i među zaštitarima koji sada rade u školama.

Spreman je program obrazovanja novih djelatnika

Interes, kažu ravnatelji, postoji i među zaštitarima koji sada rade u školama.

"Sa svim zaštitarima koji dolaze u školu sam porazgovarala i mnogi su zainteresirani, vide svoju priliku za napredovanje ali i način da doprinesu školi sa svojim novim znanjima", rekla je Branka Štefok Bojadžija, ravnateljica OŠ Borovje u Zagrebu.

Situacije od škole do škole je različita, a pitanja ista

"Već su neke najave da škole koje rade u dvije smjene mogu dobiti jednog i pol takvog djelatnika. Kada dobijemo takvu suglasnost na pola radnog vremena za bilo koje radno mjesto od spremačice, domara pa sad i ovog djelatnika za sigurnost na te natječaje se nitko ne javlja", rekla je Suzana Hitrec.

Iz Ministarstva uvjeravaju - od rujna će velik broj djelatnika za sigurnost biti zaposlen u školama.