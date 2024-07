Provod na moru petero mladih iz Velike Gorice umalo je završio tragedijom kada je propeler brodskog motora, kojeg su unajmili u Vodicama, otkinuo i smrskao nogu 23-godišnjakinji.

Pokušavajući je što prije dovesti do kopna umalo je izbjegnuta i druga nesreća. Netom upaljeni propeler brodskog motora usisao je nogu djevojke, otkinuo je u gornjem dijelu bedra i smrskao. "Spustila se u more, htjeli su joj pobjeći, našalili se s njom, zafrkavati je, ali eto pošlo je po zlu jer nisu vodili računa što se točno dešava kad brod kreće. Uhvatio je propeler, sasjeklo joj nogu u bedru i užas", kaže Marcelo Kukin, iznajmljivač brodova iz Pakoštana koji je bio u blizini mjesta gdje je teško ozlijeđena djevojka dovezena na kopno.

Nesreća se dogodila kraj otoka Vrgade, pa je hitna pomoć čekala u Pakoštanima. Umalo je potpuno iskrvarila do zadarske bolnice, a mogućnosti da joj se spasi noga nije bilo. "S obzirom na veličinu i narav ozljeda, ne. Dakle, jedna od metoda liječenja je i traumatska amputacija i formiranje bataljka. Zbog pogoršanja općeg stanja išlo se u reoperaciju. Ponovno je pacijentica vraćena u šok sobu i ona je stabilnih vitalnih parametara i izvan životne opasnosti. Tijekom dana će se pokušati maknuti s aparata", kaže Nediljko Jović, kirurg i pomoćnik za kvalitetu ravnatelja Opće bolnice Zadar.

Muškarac (30) koji je upravljao gliserom, navodno djevojčin zaručnik, kazneno je prijavljen za ugrožavanje posebnih vrsta prometa. "Njega se sumnjiči da kao voditelj brodice koji je u tom trenutku odgovoran za plovilo i posadu koja se nalazi na brodu, tijekom korištenja plovila u najmu, nije se pridržavao propisa o sigurnosti samog brodsko prometa", kaže Ivana Grbin, glasnogovornica PU zadarske.

Kako bi što prije teško ozlijeđenu djevojku dovezli na kopno Velikogoričani su prošli kroz plitki dio gdje je zabranjena plovidba i jedva izbjegli još jednu tragediju. "U panici dok su što prije pokušali doći do rive, do hitne koja ih je ovdje već čekala, moj je brat ronio pored otočića. I kao što smo rekli, htjeli su skratiti put pa su umalo i njega tu ozlijedili i tko zna što bi se moglo dogoditi. Dobro je prošlo kako je prošlo", dodaje Marcelo Kukin.

Pakoštanac čija obitelj iznajmljuje brodove, pedaline i SUP daske na plaži poručuje kako se lako dolazi do dozvole za upravljanje brodom, ali teže do iskustva. "Neiskusni, polože na način kako polože, nadobudni, a uzimaju dosta jake brodove. Prvi put uzimaju brod, pa uzmu takvo nešto, nisu svjesni zapravo s čim upravljaju. Nije to auto, brod je", zaključuje Kukin. Plivati u blizini bilo kojeg broda dok mu je upaljen motor ekstremna je opasnost, a ovoga puta umalo je bila pogubna.

