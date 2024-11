'RAZMISLIT ĆU, POTRUDIT SE' / Sistematski za 'kampanjce': Gotovo pola milijuna odraslih Hrvata 'markira' liječničke preglede

Dok brojni pacijenti zbog štrajka nisu mogli na zakazane preglede, Zavod za javno zdravstvo i ministar Beroš pozivaju na besplatne preventivne preglede kod liječnika obiteljske medicine. Pregledi su namijenjeni starijima od 40 godina koji dulje od dvije godine nisu bili kod svog liječnika. "Da vam kažem iskreno nisam već dugo bio zato što sam nemaran, ali izvrsno je to, dapače. Svaki pregled je ok. Motivirat će me, razmislit ću i potruditi se da to obavim", kaže Stipe iz Zagreba. Pilot projekt proveden u nekoliko županija nije naišao na velik odaziv, ali je zato naišao na kritike struke. Tko sve može na pregled i pod kojim uvjetima, istražila je naša Kristina Čirjak.