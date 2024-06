Sisačka policija otkrila je arsenal oružja i eksploziva. Kod sedam osoba pronašli su 11 topničkih granata, 113 bombi, 44 puške i još oružja. Neke puške vrijedne su i po nekoliko tisuća eura, a dobar dio je iz rata, otkrila je policija.

RTL-ov reporter Mario Jurić razgovarao je s Lukom Pešutom, načelnikom PU sisačko-moslavačke o velikoj policijskoj akciji.

"PU sisačko-moslavačka je višemjesečnim radom na terenu došla do saznanja o sedmorici građana Republike Hrvatske iz Siska i Topuskoga i dugotrajnim radom na terenu uspjeli smo doći do ove količine. Tu se radi o muškarcima od 41 do 78 godina. Najviše su nas začudila pa i zabrinula ova minsko-eksplozivna sredstva koja definitivno datiraju iz vremena rata. Ovo je najveća zapljena do sada. Trojica su pritvorena odmah, a protiv četvorice je podnesena kaznena prijava za kazneno djelo neovlaštenog posjedovanja, proizvodnja i nabavljanja minsko eksplozivnih tvari", kaže Pešut.

Ova količina oružja definitivno zabrinjava pa je Pešutova poruka građanima:

"Prije svega bih zahvalio svim onim građanina koji su se priključili akciji 'Manje oružja - manje tragedija', a koristim priliku da pozovem građane koji imaju nešto slično da se jave u policijsku postaju osobno ili putem telefona 192. Službenici će, na mjestu gdje se s njima dogovore, bez sankcija, preuzeti oružje", rekao je Pešut i dodao:

"Statistika je vrlo velika. Mi smo među prvim upravama u državi koja je dosad prikupila od građana vrlo veliku količinu oružja i minsko eksplozivnih sredstava".

