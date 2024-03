SDP je u problemu i zbog apetita partnera. U Dalmaciji pobuna zbog darežljivosti Peđe Grbina prema Ivici Puljku.Zbog osipanja koalicije, je li Grbin morao pristati dati ipak više od plana? RTL-ova reporterka o tome je razgovarala s potpredsjednikom SDP-a Sinišom Hajdaš Dončićem.

Ukupno 29 mjesta, je li to po vama previše za koalicijske partnere?

"Ne, to je objektivna brojka jer ako slažete pobjedničku listu gdje dolaze i drugi partneri, morate ponekad biti možda malo darežljiviji kako biste tu priču zatvoriti. Nije to ništa čudno, imam dosta iskustva u tome, i s regionalnim koalicijama. Uvijek stranka koja je najjača daje najviše mjesta".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li tu SDP najlošije prošao?

"Nije jer po našim izračunima znamo koja su nam rubna mjesta i znamo što s koalicijskim partnerima dobivamo, a što gubimo".

'Nije bilo nikakvih ucjena'

Ali niste dali samo ruba mjesta, dali ste i neka prolazna? Primjerice, stanci Centar otprilike četiri, čak na pet.

"Dao Bog da dobiju šest, nitko sretniji od mene da smo pobijedili na izborima. To je super".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čime su oni to zaslužili na listi SDP-a?

"Procijenili smo da su nam oni jedan od strateških partnera".

Nije tu bilo nikakvih ucjena?

"Ne, Puljak je zapravo od svih bio najkorektniji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko nije bio korektan?

"To ću ostaviti za četiri zida".

Bilo je neslaganja jučer. Jeste li vi među onima koji se s ovim slažu ili ne slažu?

"Apsolutno se slažem i apsolutno podržavam".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vas još čeka razgovor o točkastoj koaliciji. Što Možemo traži? Traže li oni ne samo prolazna mjesta, nego možda i prva mjesta na listi?

"Ne radi se o prvim mjestima na listama, a to ionako moramo finalizirati do nedjelje. Mislio sam da će to biti gotovo do jučer, ali uzeli smo još jedan mali kratki break, da kroz Blackbox odnosno crnu mašinu prevrtimo neke njihove zahtjeve".

Što im vi nudite?

"Ljudi iz Možemo to znaju, da je fer ponuda iz SDP-a koju neću javno komentirati".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'SDP je sve stavio na crveno'

Početna koalicija se rasula otprilike na pola. Znači li to da je SDP u ovom trenutku stavio sve na Zorana Milanovića?

"SDP je sve stavio na crveno".

Na Zorana Milanovića?

"Na crveno".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što će se dogoditi ako ovo ponašanje Milanovića, koje djelomično nije u skladu s onime što je rekao Ustavni sud, rezultira time da se ponište lista ili rezultat izbora?

"Kako bi se poništila lista? Jeste li vi čuli da SDP ili ja danas razgovaramo o tome tko je naš predsjednički kandidat? Ne, to se zna".

To je stvar o kojoj se može raspravljati, ali vidi se da je Zoran Milanović u nekakvoj kampanji.

"Ja ću vam ponoviti, svaki predsjednik Hrvatske do sada je uvijek bio u kampanji. I Josipović i Kolinda, podržavali su svoje kandidate na lokalnim izborima, regionalnim ili nacionalnim izborima. Hodali su i naslikavali se, to je činjenica".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne plaši vas da bi zbog toga mogli ostati bez rezultata na izborima?

"Ne, mi poštujemo odluku Ustavnog suda. Ja imam mišljenje o njoj i već sam par puta rekao da mislim da je bezvezna, ali odluka je odluka. SDP poštuje odluku Ustavnog suda".