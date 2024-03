'NISMO DOBILI NI A NI B' / Sindikati ogorčeni: 'Da Vlada može iskoristiti pregovore u predizbornu kampanju, napravili bi to'

Gotovo 38.000 potpisa prikupljeno je u peticiji Sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, kojom se traži izmjena uredbe o koeficijentima za obračun plaća. Sindikati nemaju granski kolektivni ugovor, a kako navode - neće ga imati nitko od javnih službi sve do završetka izbornog procesa. Ipak su pozvali ministra Fuchsa da mandat završi sklapanjem takvog ugovora. A obratit će se i premijeru. "Da vlada može i ove pregovore iskoristiti za svoju predizbornu kampanju, oni bi to sigurno napravili. Dakle oni bi sigurno, jer njima bi to bilo u interesu i oni bi napravili taj korak. Međutim, pošto oni očito to ne žele, oni smatraju da je to nešto što može čekati", rekao je Željko Stipić, predsjednik Sindikata obrazovanja Preporod. "Mi smo prije puna tri mjeseca uputili gotov, po nama gotov, prijedlog kolektivnog ugovora i od tada nismo dobili ni a ni b", rekao je Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.