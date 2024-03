Osmu godinu zaredom, na osmi ožujka, ulicama Zagreba, Rijeke, Osijeka, Splita i Šibenika održava se tradicionalni Noćni marš. Okupljanja su počela u 18 sati u samim središtima gradova. Organizatori poručuju da marš nije samo simbolični događaj, već predstavlja glas žena koji se na jedan dan diže za promjene i pravdu koje tek treba dočekati.

U Zagrebu se maršira pod motom "Feminizam i gotovo". "Najvažnija poruka večeras poslana je da žena mora biti tu za ženu, da su svi ljudi koji su došli marširati večeras došli za svaku onu prijateljicu koja im je čuvala leđa u svim onim noćnim izlascima, za svaku onu hrabru ženu koja je ukazala na nasilje i pobjegla iz takve obitelji. Za svaku ženu koja je ukazala na nepravdu na poslu u pravosudnom sustavu i na fakultetima. Večera je ponovno iizašlo nekoliko stotina ljudi. Marširaju žene, ali marširaju i muškarci. Marširaju nepoznati ljudi, poznati političari", ispričala je RTL-ova reporterka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razgovarali smo s glazbenicom Severinom Vučković.

Postoji li još uvijek potreba u Hrvatskoj da se ženska prava u borimo na ulici?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne da postoji, nego je apsolutno potrebna. Ne bih inače bila tu.

Daju li vam ljudi podršku? Što Vam kažu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi daju podršku, ali pogotovo žene. Sada sam pričala s pet žena kojima su uzeli djecu i to tri sina, jednu djevojčicu. To su žene koje su male i nemoćne i ne mogu pred kamera kao ja. Usekundi su mi stizale desetine poruka, ne samo iz Hrvatske nego iz cijele regije, najviše iz Hrvatske. To su žene koja ova država ovršuje, ovršuje im djecu, bježe od zlostavljača i silovatelja djece. Znamo za slučaj iz Mostara, majka već ima nekoliko ovrha da vrati djecu."

Dobili ste etiketu da niste mala ženica. Štiti li Vas sustav?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislite li da me štiti?"

Jeste li danas zato ovdje?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pred zakonom bismo svi trebali biti isti. Nešto što je dobro u mojoj koži, poziciji, to je da sam 30 godina 'na vlasti' i uvijek imam većinu, za ove dečke koji u parlamentarnim izborima nemaju nijednu ženu koja ih predstavlja na izborima."

Što biste poručili svim ženama u Hrvatskoj?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Poručila bih da se ovo ne bi trebalo biti jednom godišnjem, da se treba događati ne samo jednom u mjesecu nego jednom tjedno. Trebaju sve izaći na ulicu. Ovo je za djecu, za klinke od 10, 12 godina. Ovo im možemo ostaviti", poručila je Severina i pozdravila majku.