Šef sindikata uoči mimohoda: 'Ako četiri godine nisu bile dovoljne da se ta vrata stave...'

Na mjesto tragedije stigao je i jedan od predsjednika prosvjetnog sindikata. S njim je razgovarala naša Petra Mlačić Vučemilović-Jurić. Hoće li sutrašnji sastanak i prije mimohoda donijeti konkretna rješenja?

"Preoptimistično je očekivati da nakon sutrašnjeg sastanka budu gotova konkretna rješenja s obzirom da se povjerenstvo koje su najavili premijer Andrej Plenković i ministar obrazovanja Radovan Fuchs nalazi prvi put. Ali dobra vijest je da će na istom mjestu sjediti i ljudi koji mogu ponuditi tehnička rješenja, a i oni koji zaista mogu donijeti neke odluke.

Što se samih sigurnosnih rješenja tiče, više ravnatelja je već u više navrata tražilo od Ministarstva obrazovanja ta sigurnosna rješenja. Razgovarala sam s jednim od ravnatelja koji je to već tražio, on je rekao da, kada su se dogovorili za jedno od onoga što je ministar Fuchs spominjao, a to je promjena vrata s posebnim bravama koje bi bile sigurnije, dobili su ponudu tek za dva mjeseca tako da ništa od toga ne zvuči kao da bi moglo biti napravljeno preko noći i kao da bismo to mogli vidjeti do 7. siječnja. Suta ćemo vidjeti mimohod", izvijstila je naša reporterka koja je razgovarala s jednim od organizatora mimohoda, Zrinkom Turalijom, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

To bi sutra mogao biti masovni prosvjed, prema svemu sudeći?

Prema trenutačnim informacijama mislim da bi stvarno mogao biti masovni odaziv i da bismo tu rutu mogli zatvoriti jednim krugom.

To je za one koji su u Zagrebu. Možemo li pojasniti dio gdje zovete cijelu Hrvatsku, znači li to da svi mogu doći u 18 sati ispred svojih škola i upaliti svijeću u tišini?

Prvo bih pojasnio da ljudi u Zagrebu dođu već u pola šest, da se skupimo, a u ostatku zemlje ljudi se mogu skupiti u prostorima svojih škola, a koliko imam informacije, ljudi će se skupiti na trgovima nekih gradova.

Primjerice Rijeka je to već najavila.

Mislim da će biti u Varaždinu, Karlovcu.

Prije toga čeka vas sastanak u ministarstvu. Danas su vaši kolege iz sindikata bili prilično šturi, nisu htjeli reći koje rješenje bi njima bilo dobro. Vidimo, zaštitar je poslan već danas, je li to zadovoljavajuće? Što očekujete sutra čuti?

Mi smo danas govorili da doista nije vrijeme, ovo je vrijeme žalovanja, vrijeme pijeteta i sućuti sa stradalima. Međutim, dobili smo poziv od ministarstva i red je da mi kao odgovorni socijalni partneri odemo tamo i budemo u tom dijalogu jer je jedino dijalog rješenje.

Očekujete li od njih da kažu rješenje ili ćete dati neke prijedloge?

Nije na sindikatima da daju prijedloge, mi ćemo ići tamo saslušati što oni imaju za reći. Moram vas podsjetiti da je ova Vlada već donijela akcijski plan za prevenciju nasilja u srednjim školama i zanimljivo je da je taj akcijski plan trebao biti proveden od 2020. do 2024. godine. Završio je upravo na ovakav način. Tako da u tome vidim jednu negativnu simboliku i kad već pričamo o tim vratima, ako četiri godine nisu bile dovoljne da se ta vrata stave u sve škole, onda stvarno ne znam kako bih to komentirao.

