Sarajevo traži pravdu za mladost koju je ubio sustav: Gdje je snimka iz kabine vozača tramvaja?

Tisuće građana Sarajeva ponovno su izišle na ulice glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ovo je sedmi prosvjed zaredom kojim se traži odgovornost nakon tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić, teško ozlijeđena 17-godišnja djevojka, a još tri osobe lakše ozlijeđene.

Na čelu prosvjedne kolone bio je transparent s natpisom "Mladost koju je ubio sustav!" te fotografije mladih koji su stradali u različitim slučajevima. Prstom upiru u bosansko-hercegovačke institucije i pojedince kao odgovorne za tragediju.

S prosvjeda u Sarajevu za RTL Danas javio se novinar Slađan Tomić.

Ostavke nisu dovoljne

Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk podnio je ostavku. Ostavku je podnio i direktor javnog gradskog preduzeća koji obavlja usluge gradskog javnog saobraćaja, ali organizatori prosvjeda i srednjoškolci kažu da to nije dovoljno.

"Oni traže da se utvrdi odgovornost i oni su na ulicama tražili slobodu za vozača tramvaja koji je bio u pritvoru i za kojeg je Tužilaštvo Kantona Sarajevo tražilo određivanje jednomjesečnog pritvora", javlja novinar Deutsche Wellea, Slađan Tomić.

Kantonalni sud odbio je taj zahtjev, rekavši da su nalazi preliminarni nalazi sudskih vještaka u dijametralno suprotnosti s izjavama očevidaca. Okupljeni građani demonstranti tvrde da krivica za ovu nesreću nije vozačeva, već leži u neispravnom tramvaju i kočnicama.

"Zanimljivo je kako je zapravo okosnica cijelog slučaja trebalo da bude snimak nadzorne kamere iz kabine vozača tramvaja, a to je najavio i advokat i vozač tramvaja, ali i tužilaštvo koje je prvobitno reklo da je taj snimak izuzet da bi kasnije rekli da snimak ne postoji jer videonadzor ne radi od novembra prošle godine", javlja Tomić.

Sarajevski prosvjedi bit će i svojevrsni test za kantonalne vlasti u Sarajevu budući da se opći izbori održavaju u listopadu ove godine. U sljedećih petnaest dana trebalo bi biti jasno tko će biti nova vlast u Kantonu Sarajevo. Tko uopće može formirati vlast? Vrijeme će pokazati hoće li na vlasti ostati stranke trojke ili se vraća Stranka demokratske akcije.