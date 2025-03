Doznajemo kada kreće štrajk u školama: Provjerili smo kako će taj dan izgledati nastava

Odlučeno je - škole i fakulteti idu u štrajk u srijedu, za RTL Danas potvrda stiže iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Provjerili smo što mogu očekivati roditelji, što učenici i kako će biti organizirana nastava.

Štrajk ali i njegov točan termin već danima glavna su tema u školskim zbornicama. "Ne znam još točan broj kolega koji će biti u štrajku, ali neće nas biti malo. Ljudi su nezadovoljni i naravno da žele svojim sudjelovanjem pokazati nezadovoljstvo i pokušati se izboriti za svoja prava", rekla je Olja Nedić učiteljica razredne nastave i sindikalna povjerenica u OŠ Rapska u Zagrebu.

Osnovne i srednje škole te fakulteti u štrajk idu na jedan dan. Sindikati su vladi uputili pisani dopis s najavom štrajka, a isto će dobiti i ravnatelji u školama. Točan termin štrajka znat će se 48 sati prije početka najavili su ranije, a na pitanje znači li ćete znači li poslana najava to da štrajk počinje u ponedjeljak predsjednik Školskog sindikata Preporod odgovara: "48 sati od kada najavu dobiju ravnatelj. Vlada ju je dobila nešto ranije, a ravnatelji će je dobiti u ponedjeljak." Na dodatno pitanje znači li to da će štrajk biti u srijedu, Željko Stipić poručio je: "To ste Vi rekli".

'Roditelji neka pošalju djecu u školu'

To su nam potvrdili i u Ministarstvu obrazovanja - sindikati su štrajk najavili za srijedu. "Od Sindikata smo dobili najavu štrajka za srijedu 19.3. te smatramo da razlozi za štrajk nisu opravdani pogotovo kada je riječ o materijalnim pravima zaposlenika u sustavu znanosti i obrazovanja. Njihove plaće su rasle 30 posto od Uredbe o koeficijentima, a u ovoj godini osnovica će rasti još 6 posto", poručio je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja.

Poručuju i da će škole biti otvorene te da djeca trebaju doći na nastavu. "Mi ćemo u ponedjeljak sa svim ravnateljima odraditi online sastanak i dati točne upute kako organizirati nastavu, roditelji trebaju biti mirni i svakako neka pošalju djecu u školu", poručio je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja.

I dok čekaju upute, ravnatelji poručuju to kako će nastava izgledati ovisit će o broju onih koji će biti u štrajku. "Ne očekujemo da će svi učenici biti u štrajku, ali ako će ih biti toliko da nećemo moći organizirati nastavu djecu ćemo poslati kući. U svakom slučaju za one u boravku ćemo nastojati osigurati boravak i sva tri obroka u školi", rekao je Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu.

"Ne znamo broj djelatnika koji će biti u štrajku kao ni broj onih koji neće, to ćemo znati to jutro. Ako baš nitko ne bude radio morat ćemo poslati učenike doma, a u suprotnom nastavu ćemo organizirati s onim djelatnicima koji ne budu u štrajku", poručio je Tomislav Babić ravnatelj, Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu.

Nacionalni ispit na dan štrajka

U srijedu kada se očekuje štrajk za učenike osmih razreda na rasporedu je nacionalni ispit iz engleskog jezika. "Ako ljudi koji su trebali biti prisutni na nacionalnim ispitima budu u štrajku nećemo ih moći provesti, vidjet ćemo hoćemo li imati dovoljno djelatnika pa da napravimo zamjene", rekao je Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu.

Sindikati poručuju na jednodnevnom štrajku neće stati. "To je samo jedan korak, mi smo već spremni na drugi, a pripremamo i treći ako ova borba treba biti dugotrajna mi smo za nju spremni. Ako bi Vlada nama nakon štrajka izašla u susret štrajk bi i mogao trajati jedan dan, u suprotnom on će se produžiti", rekao je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod.

"Ova tri sindikata imaju podružnice u tisuću ustanova i mi očekujemo veliki odaziv u svakoj, raspoloženje na terenu je dobro i očekujemo da će taj jedan dan drugoj strani pokazati da mislimo ozbiljno i da će nas pozvati za stol", poručio je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Štrajk će kažu trajati dok Vlada ne pristane na tri od njihovih pet zahtjeva.