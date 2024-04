JOŠ NEMA POMAKA / Rijeke pravde i dalje ne odustaju, a u SDP-u sve više nezadovoljnih: Informacije saznaju iz medija, a ne od Grbina

Ispred sjedišta SDP-a javila se reporterka Ana Mlinarić s najnovijim informacijama. Kaže da u SDP-u i dalje ne odustaju i drže se za plan B. Pozivaju sve političke opcije koje su bile protiv Lex AP-a, protiv imenovanja Ivana Turudića da se ujedine i zajedno formiraju Sabor. Njihova ideja osim smjenjivanja Turudića i poništenja Lex AP-a je izmijeniti i izborni zakon. SDP i Rijeke pravde još uvijek se nisu pomakli sa 57 zastupnika, uz njihovih 42, 10 Možemo! te tri manje uvjetne opcije IDS-a, Fokusa i Matije Posavca. Sve ovisi o Domovinskom pokretu te kako će teći njihovi pregovori sa HDZ-om te hoće li se u priču uključiti i MOST. Dosta je nezadovoljnih i u SDP-u, kažu kako informacije saznaju iz medija, a ne od Peđe Grbina. To nije jedina prepreka, nego i to što nemaju zajedničkog kandidata za predsjednika Sabora. Više pogledajte u nastavku.