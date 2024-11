PUNE RUKA POSLA / Naša reporterka zbunila novu ministricu pitanjem o Berošu: 'Je l' trebao vaše poruke brisati?'

Nakon verbalne paljbe na saslušanju u Saboru, kandidatkinja za ministricu zdravstva u službenom protokolu. I dok njezin budući šef o Berošu radije ne bi, neki njegovi dojučerašnji kolege ipak nisu tako oštri. Još uvijek je VD, ali već je sasvim izvjesno - nova ministrica zdravstva ima puno posla. Revizija javne nabave provest će se za nekoliko godina unazad da ne bi bilo još preplaćenih robotskih mikroskopa. Naša reportertka Petra Mlačić Vučemilović- Jurić pitala ju je 'Ako je državni ured za reviziju već u izvješćima nekoliko puta naglašavao da postoje dubiozne javne nabave, znači li to da do sada Ministarstvo nije surađivalo odnosno to uzimalo u obzir?'. U videu pogledajte što je odgovorila. Više u prilogu Petre Mlačić Vučemilović- Jurić...