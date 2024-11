Rekordan proračun 2025. Evo kome će biti bolje i kako će Plenković potrošiti 37 milijardi eura

Vlada je predložila rekordni proračun. Premijer Andrej Plenković kazao je da je cilj proračuna osigurati bolji standard sugrađana. "To će se naravno reflektirati u rastu mirovina, usklađivanje mirovina i uvest ćemo godišnji dodatak", kaže predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Država računa da će joj na račun sjesti 33 milijarde eura, što je 2,7 milijardi više nego lani. S druge strane potrošit će 37 milijardi, odnosno 3 cijela četiri milijarde eura više. Ministar uvjerava da proračunska rupa od 4 milijarde nije problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možemo si priuštiti i određeni deficit kako bismo zadovoljili potrebe građana, potrebe ulaganja u infrastrukturu, potrebe u smislu jačanja otpornosti, sigurnosti i tako dalje", kaže ministar financija Marko Primorac.

Najviše novca državi će doći od poreza. A kada ga krene trošit onda najviše ide umirovljenicima - 30 posto proračuna, za plaće 22 posto, pomoć lokalnim jedinicama 14 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministarstvo obrane dobit će 17 posto novca više za nabavu raketnog sustava Himars, besposadne letjelice Bayraktar, helikoptere Black Hawk, tenkove Leopard.

Gledajući ministarstva, rang listu onih koji najviše troše predvode rad i socijala, koja dobiva 6 posto više, zdravstvo 7, znanost i obrazovanje 14 posto. A lani tek osnovano ministarstvo demografije - 202 posto više nego dosad. Naknada za novorođenče tako primjerice raste dvostruko, s 309 na 618 eura.

Ministri su prezadovoljni.

"Jesmo, jesmo, razvijamo se", kaže ministar Šime Erlić, da dok njegov kolega Josip Dabro isto tvrdi da je zadovoljan. Kao i ministar Gordan Grlić Radman.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dobio sam povećanje u odnosu na 2023. značajno. Ali ono što je važnije je da smo osigurali milijardu i 300 milijuna eura za obnovu", kaže ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Poslodavci će proračun komentirati kada ga stignu pogledati. Sindikati kažu - dobro je što će rasti plaće i mirovine, ali zbog cijena hrane i energije moraju biti što veće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

" Vjerojatno bi demagoški zvučalo kada bi se reklo, ne trebamo tenkove, ali trebamo vrtiće. To je retorika kojom će se netko populistički služiti. Došlo je vrijeme kada treba i jednoga i drugoga i tu očekujemo ravnotežu", tvrdi Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Oporba tek treba detaljno analizirati proračun, koji je otkako je Plenković preuzeo vlast 2016. duplo veći.

"To u prijevodu znači da su se troškovi države povećali za duplo. No pitanje je otkako je poduplan proračun, je li se poduplao standard naših građana", kaže saborski zastupnik Zvonimir Troskot (MOST)

"Imamo novoosnovano Ministarstvo demografije pa ćemo vidjeti koji postotak će se odnositi na demografske mjere koje su rak rana društva", naglašava saborski zastupnik Marijan Pavliček.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što nas brine su najave da bi proračun bio već u srijedu na plenarnoj. I ono što nas brine je da bi na svim odborima proračun trebao biti raspravljen tijekom utorka", kaže Damir Bakić (Možemo!)

Vlada već najavljuje da će proračuni za 2026. i 2027. biti još veći a to bi moglo značiti i više plaće i mirovine.