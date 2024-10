Bukti rat Milanovića i Plenkovića, a na pomolu je i dodatno zaoštravanje

Pljušte reakcije nakon što je Vlada zatražila dopuštenje za slanje hrvatskih vojnika u misiju potpore Ukrajini - a predsjednik odbio. Da bi prijedlog prošao u Saboru, potrebna je potpora dvije trećine zastupnika.

"Ovo je velika igra kršitelja ustava treba postaviti pitanje za čije se interese ovdje radi", kaže Ante Sanader (HDZ).

"Njegov stav je očekivan - a i naš je i isti kao 2022.", kaže Arsen Bauk (SDP).

Priča o slanju hrvatskih časnika u misiju potpore Ukrajini mogla bi imati saborski epilog - ako Vlada odluči prijedlog poslati na glasovanje u Sabor.

"Vidjet ćemo kakvo je razmišljanje klubova u Saboru", komentirao je Ante Sanader.

No čini se ipak izglednije da do toga neće doći jer za potporu odluci potrebna je potpora dvije trećine saborskih zastupnika. Oporba Most, SDP i Možemo - uz Zorana Milanovića.

"Imamo iskustvo procesiranja raznih zločina na tom polju smo jaki, a što se tiče ovog drugog tu se ne bi trebali gurati na takav način", kaže Ivana Kekin (Možemo).

"Lolo Plenkoviću Hrvatsku uplićeš u nepotreban rad kako bi se dodvorio Macronu", komentirao je Miro Bulj (Most).

DP bez izjava

Koalicijski partner - Domovinski pokret danas bez izjava - postali su tek priopćenje.

"Moramo uzeti u obzir da će se naše pojedine naše odluke reflektirati na odnos s međunarodnim partnerima i ugled Hrvatske u svijetu, ali još više od toga moramo uzeti u obzir interese i sigurnost hrvatskog naroda i države", kaže Ivan Penava, predsjednik DP-a.

Nova stranka DOMINO s dva saborska zastupnika - nekadašnji članovi DOMOVINSKOG POKRETA - jasna:

"Jedno su preuzete obveze u nato svezu drugo su eu inicijative DOMINO će podržati vladu u ovom slučaju", kaže Krešimir Čabaj.

Kada se 2022. glasalo o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj - kojoj se predsjednik također usprotivio prijedlog nije prošao, a i zastupnici iz Domovinskog pokreta - bili su protiv. Premijer je tada grmio:

"Većini zastupnika koja je glasala protiv, zajednički je nazivnik mržnja prema HDZ-u", kazao je premjer Andrej Plenković.

"Predsjednik je imao priliku reagirati na sumitu - ali on to nije niti znao niti smio", kaže Ante Deur (HDZ).

Bulje ide u predsjedničku utrku?

Pa Miro Bulj najavljuje i svoj mogući skori potez. "Vrijeme je za običnog čovjeka iz naroda da uleti u predsjedničku utrku", kaže Bulj.

No predsjednik je jučer ustvrdio da on nije bio konzultiran oko stavova koje je Hrvatska zastupala u pripremi navedene odluke. Vlada ga demantira. Objavili su Nacrt prijedloga odluke koju je i ministar obrane uputio predsjedniku na prethodnu suglasnost.

"…na tom je sastanku Hrvatsku predstavljao Zoran Milanović, koji se tada mogao usprotiviti toj odluci, ali nije. Na summitu je s drugim šefovima država i vlada usvojio tekst Deklaracije, da bi onda na domaćoj sceni manipulativno iznosio drugačije stajalište….", kaže Vlada o potezu Milanovića.

Prepucavanja na liniji vlada ured predsjednika idu dalje. A kako se približavaju izbori za predsjednika na pomolu je dodatno zaoštravanje sukoba.

