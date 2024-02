Premijer Andrej Plenković danas je u obraćanju medijima govorio i o potencijalnom slanju trupa u Ukrajinu, nakon što je francuski predsjednik Emannuel Macron rekao da Francuzi razmatraju slanje svojih vojnika.

"Jučerašnji sastanak je bio više informativno-konzultacijskog karaktera. Činjenica je da su svi saveznici, koji su bili na sastanku, spremni i dalje pomagati Ukrajini. Mi smo našu epizodu sa sudjelovanjem Hrvatske u misiji vojne pomoći Ukrajini koja je bila benignog karaktera, ako se sjećate. Bilo je riječi o par časnika u stožeru EU misije vojne pomoći Ukrajini koji bi kao treneri vršili obuku ukrajinskih snaga u Poljskoj ili Njemačkoj i o eventualnom dolasku ukrajinskih vojnika u Hrvatsku na obuku. Za četiri glasa u Hrvatskom saboru propustili smo to učiniti. Budući da nismo uspjeli ni tu simboliku, onda nismo niti nudili opciju da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu", podsjetio je.

Plenković tvrdi da to ne znači da Hrvatska ne nastavlja vojno podržavati Ukrajinu.

"To radi hrvatska Vlada svo ovo vrijeme i nastavit ćemo to raditi. Ovo je bio jedan konzultacijski sastanak koji se u biti sveo na to da svi dalje žele pomoći Ukrajini u svom nastojanju da se obrani od ruske agresije, da se bori za svoju slobodu i teritorijalnu cjelovitost", objasnio je premijer.

