U Umagu se kuju planovi za nadolazeću sezonu. Putničke agencije žele gostima pružiti nešto što dosad nisu vidjeli ili doživjeli. RTL-ova reporterka Petra Fabian Kapov o tome je razgovarala s predsjednikom Udruge hrvatskih putničkih agencija, Tomislavom Fainom.

Idemo odmah po detalje kod predsjednika Udruge. Što je to što ćete nuditi gostima ove godine?

Putničke agencije su kreator turističke ponude i ono što je bitno nama konkretno trenutno u Istri da vidimo da vidimo što su to novine, što su to turističke zajednice pripremile za nas i da to kreiramo u programe te šaljemo dalje našim partnerima i kupcima.

Istra je proglašena destinacijom godine. Što to konkretno znači za Istru, gdje će se ona promovirati i gdje će biti promovirana?

Što se tiče same Istre, teško je promovirati nešto što nije. Ono što je bitno u našoj suradnji to je da turističke agencije, naše članice, surađuju skupa s lokalnim TZ-ima, a isto tako i s regionalnom TZ-om. da nam oni pokažu sve ono novo što imaju, da se povežemo i da na taj način opet dođemo do tih novih programa.

Predsezona je sjajno počela, što možemo očekivati za Uskrs?

Pa evo vidimo. Sada se većina hotela otvara u Hrvatskoj na obali i da će ti hoteli i nakon Uskrsa ostati raditi. Ono što vidimo, te brojke u ovoj predsezoni izgledaju jako dobro. Imamo veći broj letova, veći broj dolazaka i sigurno mislim da je taj taj neki rad cijelog sektora turističkog, urodio plodom i biramo svoje plodove.

A što za samu sezonu, koji će biti možda neki najveći izazov?

A ono što je izazov sigurno je nekako utjecati na te gužve, biti strpljivi, dati gostima, bez obzira na broj gostiju koji budu tamo, dati neku određenu kvalitetu da taj gost otiđe zadovoljan iz Hrvatske.

Što će biti s cijenama, hoće li one rasti? Hrvatska je možda najmanje podizala cijene u okruženju...

Cijene iz godine u godinu rastu. Ono što je najbitnije je da kvaliteta prati te cijene. Znači, ako dižemo cijene bez da smo uložili u hotel u ugostiteljski objekt ili u neku našu ponudu, to sigurno nije dobro, ali ako smo uložili digli zvjezdicu, ako smo uložili u restoran, preuredili ga, digli, podigli kvalitetu hrane, onda i opravdali tu cijenu, onda ne smatram da će to biti neki veći problem.