Stanovnike okolice Slunja rano jutros probudio je potres koji se osjetio u pola Hrvatske. Nešto prije 6 sati, Rakovicu je pogodio potres magnitude 4.3 po Richteru. Najviše je oštećena crkvi, ali i na kućama ima pukotina.

Stanovnike Rakovice probudila je jaka tutnjava pa trešnja - sekunde kao sati. O jačini potresa svjedoče zidovi u kupaonici gdje su popucale pločice, pukotine u kuhinji i po cijeloj spavaćoj sobi. "To nas je probudilo, imao sam osjećaj kao da sam negdje na vodi, tako je ljuljalo kuću. Unučad mi se probudila, jako su plakali, bili su uznemireni i tako", dramatično jutro opisuje Dražen Rendulić čija kuća je oštećena.

Potres magnitude 4.3 po Richteru zatresao je u 5 sati i 38 minuta. Epicentar je bio na granici s Bosnom i Hercegovinom, 15 kilometara južno od Slunja, a osjetio se i u drugim gradovima i županijama. Na rakovačkom području najviše je nastradala crkva. "Oko 10 sekundi je treslo baš jako, onako duboki tutanj, dosta nelagodan osjećaj. Nakon toga koliko sam se čuo s mještanima. Svi su sat-dva bili izvan kuće jer su se bojali. Dobili smo dojavu da je crkva oštećena, i stara zgrada općine. Imamo i dvije dojave o oštećenim kućama što ćemo kasnije pregledati" kaže načelnik Općine Rakovice Mihovil Bićanić.

Nastradala je kuća gospođe Nevenke Krizmanić koja nam pokazuje pukotine i govori: "Evo vidite, uz prozor je sve otišlo, poviše ormara isto, i zid. Bojim se, ja živim sama i ne znam kako ću noćas ići leći."

Na teren su odmah stigli djelatnici Centra za potresno inženjerstvo, pomoć civilne zaštite građani nisu zatražili. "S obzirom koliko se treslo i njegovu snagu, rekao bih da smo prošli s manjem šteta. Kao stožer civilne zaštite stojimo na raspolaganju pa vjerujem da ćemo zaprimati dojave za još razno razna oštećenja", kaže Marko Župan, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Rakovica.

Bilo je to neugodno iznenađenje za turiste kojih je ovdje trenutačno 740. "Bili smo u kamperu, spavali smo i osjetili smo udar", kaže Paul iz Poljske. Njegova sunarodnjakinja Dorota dodaje: "Nije ugodan osjećaj, ali mislim da nije strašno kao u Kini i Japanu. Mislim da je ondje to mnogo opasnije." Ali Rakovčani se na to nisu naviknuli. "To nije za vjerovati, koliko se prašine pojavilo, ovakve stvari ja ne pamtim, ali nisam čuo ni od starijih predaka", kaže Petar Turkalj. Žele ga što prije zaboraviti i noćas mirno spavati.

