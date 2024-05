Radnici Varteksa nastavili su štrajk. Nakon što dio njih nije dobio plaću za veljaču, a baš nitko za ožujak - stižu obećanja Uprave da će se situacija riješiti za tjedan dana.

"Minimalna plaća, ne dobiješ je, računi su blokirani, trebaš djecu poslati u školu, na fakultet, treba živjeti", kazala je Melita Kliček, zamjenica predsjednika Samostalnog radničkog sindikata Varteksa.

"Točno se vidi na ženama, baš jad i bijeda. Gledamo jedna drugu, stvarno ono užas, jad", kaže Ljubica Domjan, radnica Varteksa. Štrajk koji je počela većina od 700-tinjak radnika Varteksa, nastavlja se i drugi dan. Dio njih od jučer do dana je dobio plaću za veljaču, ali nitko za ožujak.

"Ljudi su, em koliko su financijski vezani za taj Varteks, oni su i emotivno vezani. Jer mi smo svi radnici koji smo u dobi, prošli smo 50 godina i mi smo tu više od 30 godina. Znači mi smo ostavili i svoje zdravlje i mladost i srednje godine", kaže Lidija Herceg, radnica Varteksa.

U industriji koja propada. Imati umijeće tkanja već odavno u Hrvatskoj nužno znači imati umijeće preživljavanja na minimalcu."To je veliko umijeće, umijeće koje traje godinama, to nije jedna godina, dvije, tri", naglašava Dubravka Hrstovec, radnica Varteksa.

Nekadašnji tekstilni div zapošljavao je 12 i pol tisuća radnika. Kroz dugu povijest, u tvornici su se rado pojavljivali političari. Proizvode vlastita rada ove žene si ne mogu priuštiti, ali njihove kreacije su se nosile na revijama, a i prva dama se često na službenim dužnostima pojavljivala u Varteksovim haljinama. "Lijepe su to haljine, ponosna sam kada to vidim na nekome, da to nosi. Jer ime Varteks nositi je stvarno ponos!", dodaje Hrstovec.

Tvrtka je u dugu od oko 22 milijuna eura. Radnici vjeruju da je rješenje prodaja imovine - koja se ne koristi za proizvodnju.

"I da se naprave dogovori, pojedini, između vjerovnika i da se na taj način prikupe sredstva. I uz dokapitalizaciju koja se očekuje na Skupštini 21.5., da se napravi restrukturiranje kompanije, ali prije svega da se dovede nova, sposobna uprava", kaže Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske .

U razgovoru s jednom od dioničara, koja pred kamere nije htjela, doznajemo da planiraju blokirati račun tvrtke, kako bi se radnici mogli naplatiti preko Agencije za radnička potraživanja. Obećavaju da će se to dogoditi za 7 dana.