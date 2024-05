Većina radnika Varteksa krenula je u štrajk. Plaće za ožujak nisu dobili, a dio njih ni za veljaču. A riječ je o minimalcu. Kako je uopće i dalje moguće da netko radi, a ne prima plaću i koje je rješenje za nekadašnji tekstilni gigant?

Ogorčeni i obespravljeni radnici, poglavito radnice koje nisu dobile plaće. "U našoj državi je sve moguće, nažalost", kaže Biserka Habek radnica Varteksa. "Imam 37 godina staža, radnički život sam tu ostavila", kazala je Dubravka Maltar, radnica Varteksa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Većina ovih žena ovdje radi cijeli život. Sada stotinjak njih još nije dobilo plaću za veljaču, a baš nitko nije dobio - za ožujak.

"Cijena života je porasla, teško je za preživjeti" kažu. A vi radite za minimalac? "Za minimalac, da, a ni to ne dobivamo", rekla je Fanika Kranjčec, radnica Varteksa. "Mi smo na to naučene, na malo, radnik jedan je naučen na to i tako je i bilo, tako smo gurali i ideš. Od kuda, kako se financirati više? Kako?", dodala je Rosana Liber, također radnica Varteksa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To su pitale i jednog od većinskih vlasnika dionica Varteksa. Nije ih impresioniralo ni to što se pred njima pojavio u Varteksovu odjelu.

"Razumijete li što mi tražimo? Mi tražimo jednu cijelu plaću", pitale su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"A znam... Ja odgovaram na pitanje.. Igra Hrvatska i Brazil, gledajte igra Hrvatska i Brazil... Hrvatska gubi 3:0 i netko pita: a kada će Hrvatska zabiti gol, u kojoj minuti", kaže Stjepan Čajić, vlasnik dionica Varteksa. Kazao je da će plaće biti u roku od 8 dana.

Radnice žele i ostavku direktorice Jelene Bošnjak u koju, poručuju, više nemaju povjerenja. Optužuju je i da je pokušala s 50 eura nagraditi one koji danas neće štrajkati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekadašnji tekstilni div s 12 i pol tisuća zaposlenih danas je spao na njih 700tinjak i proizvodnju u 2 hale. Imaju dugovanja oko 22 milijuna eura, a i imovinu vrijednu više od 20 milijuna. Do kraja mjeseca trebala bi se održati Glavna skupština Varteksa na kojoj će biti riječi o dokapitalizaciji, ali radnici vjeruju da je rješenje prodaja neaktivne imovine.

"Radnici Varteksa i sam Varteks taoci su svoje vrijednosti, vrijednosti imovine Varteksa. Na tu imovinu oko su bacili pripadnici krupnog kapitala koji se imovine žele domoći što jeftinije i što brže", dodao je Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske. Nažalost previše je radnika u Hrvatskoj koji su dosad bili u ovoj poziciji. A evo ih opet tu, u 2024. Na ulicama traže minimalac koji su zaradili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Radnici Varteksa traže isplatu cijele plaće, a jedan od vlasnika ih 'tješi':