U petak su stotine stigle na veliki prosvjed vatrogasaca pod sloganom "Lažima se vatre ne gase". Tražili su veće plaće i upozorili na loše uvjete rada.

RTL Danas je saznao koji je idući potez glavnog vatrogasnog zapovjednika. Uživo iz Splita u RTL-u danas razgovarali smo s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem.

Na prosvjedu se prozivali upravo glavnog vatrogasnog zapovjednika najviše. Smatrate li se odgovornim što su vatrogasci svoja prava danas tražili na Markovom trgu?

"Naravno da se ne smatram odgovornim. Glavni vatrogasni zapovjednik i Hrvatska vatrogasna zajednica dosada su činili i činit će ubuduće za vatrogasce sve što je njihovoj moći. Dakle, glavni vatrogasni zapovjednik se uključio i u mnoge pregovore s gradovima i pomogao je tamo gdje je to bilo potrebno. Glavni vatrogasni zapovjednik osigurao je prošle godine krajem godine preko pet milijuna eura za naše Javne vatrogasne postrojbe. Za razliku od mnogih, Hrvatska vatrogasna zajednica osigurava, da ne nabrajam veliki broj svega onoga što je učinila."

Pravilnici su upućeni danas. Zašto nisu ranije upućeni?

"Tako je, da bi oni bili doneseni, trebao je i veći konsenzus. Nije dovoljan jedan pravilnik, nego je trebalo njih četiri-pet povezati. Naravno, dogodio se novi Zakon o državnim službama kada je došlo i do povećanja, odnosno hibridnog koeficijenta, u državnim službama kod pripadnika intervencijskih vatrogasnih postrojbi. Pravilnik je donešen bio prije godinu dana o minimalnoj plaći."

Je li se mogao izbjeći ovaj prosvjed da je ranije to donešeno?

"Ne radi se samo o pravilnicima. Radi se tu o nizu stvari koje su se događale i po mnogim gradovima. Dakle, Hrvatska vatrogasna zajednica nije poslodavac. Poslodavci su gradovi i općine, dakle niz gradova koji su napravili problem, odnosno u postrojbama gdje je došlo do problema, čak i do gašenja nekih postrojbi, neki su najavljivali. Dakle, i niz tih stvari koje su dovele do ovakve situacije. Meni je drago da je i Vlada pokazala kao dobar partner koji daje brigu za vatrogasce, pa i današnji prijem u Vladi Republike Hrvatske. Čim se vlada formira, pristupit će se odmah svim onim potrebnim sadržajima, odnosno izmjenama, ako treba i zakona da se poboljša status i da se ovo sve uredi."

A kad će onda veće plaće?

"Pola postrojbi u Republici Hrvatskoj ima potpisane kolektivne ugovore. Neke različitosti postoje. Dakle, svaka postrojba ima svoj Pravilnik o radu, Pravilnik o plaćama. Dakle, ovo što Hrvatska vatrogasna zajednica propisuje, odnosno glavni vatrogasni zapovjednik, jeste minimum plaće, a svatko može odrediti i veću plaću. Dakle, Hrvatska je vatrogasna zajednica, glavni zapovjednik će činiti doprinijeti i dati sve od sebe da se sve ispuni i da svaki naš vatrogasac bude zadovoljan."

A znate li kad je to, kad će to biti?

"Ono što smo i čuli danas, čim se formira Vlada, jedno od prvih pitanja će biti rješavanje statusa profesionalnih vatrogasaca."

Znači još nekoliko mjeseci?

"Pa još sigurno mjesec dana, najmanje što možemo očekivati. Znači da će pravilnici proći, utvrdit će se minimalni standardi, dakle, sve ono što je potrebno će procedure proći."

Ali što ako vatrogasci nastave sindikalnu akciju, ako krenu u štrajk, a krene požarna sezona? Vas to brine?

"Naravno da me brine. Jako volim reći, bitka je za svakog čovjeka, i za dobrovoljnog vatrogasca, a ne samo za profesionalnog. Dakle, to je moja obaveza, moja briga za svakog čovjeka. I ja ću to činiti i prije sezone, za vrijeme sezone i poslije sezone."

Onda se ne bojite da će imati tko gasiti požar?

"Ma ne bojim se. Gledajte, vatrogastvo je nešto što je brend Republike Hrvatske. Dakle i pripreme požarne sezone. Vatrogasci će pogasiti požar. Naši građani u Hrvatskoj moraju biti sigurni i to nijedan vatrogasac neće dozvoliti da se dogodi."