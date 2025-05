Radnici hrvatskih giganata u štrajku: 'Rekao im je, ako ne rade, nemaju pravo na gablec'

Radnici dviju velikih prehrambenih tvrtki, Zvijezde i PIK-a Vrbovec, od danas su u štrajku. Tu odluku donio je Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi (PPDIV), nakon što se više od 80 posto njihovih članova, radnika u tim kompanijama, izjasnilo za obustavu rada.

Predsjednik Sindikata ističe da je štrajk organiziran zbog odbijanja poslodavca da potpiše kolektivni ugovor i dogovor o materijalnim pravima.

"Radnici štrajkaju jer je poslodavac odbio potpisati kolektivni ugovor. Pregovaramo već mjesecima, ali poslodavac, nažalost, poslodavac nije uvažio naše zahtjeve. Nije prihvatio ništa od onoga što smo predložili, neka prava želi umanjiti, a neka i ukinuti trajno", rekao je za RTL Danas predsjednik Sindikata PPDIV-a Denis Paradiš.

'Ljudi će ostati bez svega...'

Dodaje da je riječ, primjerice, o dodatku na drugu smjenu, o pravima vezanim za bolovanje, ali i smanjenjem otpremnina. "Imamo stariju populaciju, ljude koji ovdje rade gotovo cijeli život i sada bi, koju godinu prije odlaska u mirovinu, trebali bi ostati bez svega toga. Ljudima to jednostavno nije prihvatljivo", istaknuo je Paradiš.

No, iz uprave tvrde da nijedno pravo nije ukinuto te da su plaće povećane. "Do sada nije nijedno pravo ukinuto zato što je dodatak kolektivnog ugovora još u produženoj primjeni, međutim, ako ne potpišemo novi dodatak, ljudi će, istekom produžene primjene, ostati bez kolektivnog ugovora i svega što su imali do sada", napominje Paradiš.

Ovo je poslodavac napravio kada je shvatio da se sprema štrajk

Paradiš dodaje: "Poslodavac je samostalno podijelio neke ugovore kada je shvatio da će se ići u štrajk. Što je najbolje, poslodavac je svjestan da mora dići plaće, međutim, on s jedne strane diže, a s druge uzima. To nije fer".

Radnici tvrtki u štrajku nisu u utorak dobili ni hranu ni vodu. "To je samo jedan pokazatelj kako se poslodavac odnosi prema svojim radnicima. Poslodavac im nije dao vodu. Kupili smo vodu za naše članove. Nije im dozvolio ni da odu gablec. Rekao im je da ako ne rade - nemaju pravo na gablec. Molili su da izađu i da si sami kupe za jesti, ali ni to im nije bilo dozvoljeno", tvrdi Paradiš.

U PIK-u je ukupno zaposleno nešto više od 1600 radnika. U štrajku su i zaposlenici Zvijezde, a štrajkat će do ispunjenja zahtjeva. "Nadamo se da će ovo kratko trajati i da će poslodavac biti razuman i shvatiti da potpisom kolektivnog ugovora on nije poražena strana i da nije ništa izgubio, nego dao ljudima ono što im pripada. Mi ovo nismo htjeli. Želimo da ovo završi što prije", zaključio je Paradiš.

