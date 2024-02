SMATRAJU GA PRIJETNJOM / Rade li vukovi probleme na Pelješcu? 'Vjerujem da je to pojedinačni slučaj...'

Nevjerojatni prizori s Pelješca su i naša dobra strana dana. Jedan je školjkar snimio kako Malostonskim zaljevom pliva ni manje ni više nego - medvjed. Sve se dogodilo u blizini novog graničnog prijelaza na Bistrini. Iako se isprva činilo da je riječ o čaglju ili vepru, kako mu se približavao, shvatio je da s poluotoka Pelješca prema kopnu pliva odrasli medvjed. Barka mu je poremetila planove, pa je ipak odlučio zaklon potražiti na Pelješcu, gdje je nestao u makiji. Snimka ovog susreta nastala je prošle godine, ali evo kako vidimo, povod je stanovnicima Pelješca da progovore o jednom drugom problemu. O svemu tome reporterka RTL-a Marija Pajić Bačić razgovarala je s Romanom Vukasom, predsjednikom Lovačkog društva Jarebica - Ston. Imate li problema s vukovima na Pelješcu i kako je to i zapravo krenulo? "Ja bih to prvenstveno uzeo za sada s rezervom, jer na temelju par fotografija ne možemo pričati o nekoj činjenici, iako ne bih rekao ni da je ni da nije. Sama pojava vuka tu, ako se i radi o ruku, vjerujem da je to pojedinačni slučaj koji je uslijed migracija radi hrane ili eventualno ispred lovaca našao utočište u našem lovištu. Moje osobno mišljenje je da ovo lovište ni u kojem smislu ne odgovara vuku, ali vjerojatno kao neka destinacija može proći. Cijeli razgovor pogledajte u videu.