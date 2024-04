Nakon stravičnog slučaja nasilja u Splitu u kojem su dvije djevojke tukle treću, a četvrta je sve snimala, reagirala je policija. Snimka se proširila društvenim mrežama. Privedeno je četvero mladih, a sada se postavljaju brojna pitanja o kaznama i kako je to moglo spriječiti.

Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s Božidarom Nikšom Tarabićem, voditeljem Ureda za psihološku podršku Sveučilišta u Zagrebu. Na pitanje koja bi kazna bila adekvatna na konkretne maloljetnice, Tarabić kaže:

"Kada govorimo o kazni u psihologiji, ono što je jako bitno je da se kazne trebaju primijeniti svaki put, trebaju se primjenjivati dosljedno. Stariji maloljetnici i mlađi odrasli trebaju znati da uz određena prava, koja sva sreća komuniciramo, radi se jako na pravim mladih, da postoje i određene obveze. A, te obveze kada se ne poštuju ili kada se ide suprotnim obavezama postoje određene kazne koje će se onda u praksi i primijeniti", rekao je.

Na pitanje koje su to kazne, dodao je: "Ne bih htio prejudicirati u ovom specifičnom slučaju. To će odraditi sudovi, ali neki mehanizmi kažnjavanju postoje. Od određenih odgojnih mjera koje se mogu iskazati do maloljetničkog zatvora, ali treba poslati poruku javnosti da su ovakvi slučajevi izrazito kompleksni. Nije riječ samo o fizičkom nasilju i psihološkom nasilju u tom trenutku. Po mom mišljenju to je bilo i upućivanje prijetnji i za dalje i nekakva poruka drugim mladima koji su možda u kontaktu s tim mladim osobama. Dakle, imamo i konkretno nasilje i upućivanje prijetnji. Kasnije smo mogli vidjeti i reakcije nekih mlađih odraslih koji su se potom prijetili počiniteljicama potencijalno kaznenog djela. Dakle i tu se ulazilo u sferu prijetnje. Mladi moraju znati da će biti zaštićeni u slučaju da se nad njima počini nasilje, da će pravosudni organi i policija reagirati.

O društvenim mrežama i njihovom utjecaju, stručnjak kaže:

"Volio bih da je na društvenim mrežama više prisutna naša policija i pravosuđe. Da se komunicira što je nedozvoljeno i neprihvatljivo, da od najranijih dana učimo koji su elementi kaznenih djela. Da se kaznena djela ne tretiraju kao prekršaji. Da u tom kontekstu kao društvo podignemo svijest i da se potaknemo kao društvo da uvijek reagiramo na takve stvari."

Na pitanje koliko je odgovornost nas i kao roditelja, a ne samo institucija:

"Kada zakaže sustav i roditelji znaju reagirati na način 'pa uzvrati i, pokaži da si jači'. Moja preporuka je da nikada ne treba ići na direktan obračun. Nikada nasilje nego ipak pokušati naći nekoga unutar sustava. Nekoga na koga se možemo osloniti. To je i poruka roditeljima da ako ne pronađu pomoć u institucijama da trebaju pomoć tražiti dalje. Ne smijemo mlade učiti da nasiljem odgovaraju na nasilje", objasnio je stručnjak.