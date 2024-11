Vodimo vas u osječki azil. Tamo će psi zimu provesti u toplom - stiže im podno grijanje

Zaspati i probuditi se u toplom poseban je osjećaj o kojem neki mogu samo sanjati. Pa je važno, gdje god bili, uhvatiti barem zraku sunca i nastaviti snove o toplom domu.

No iz snova budi hladnoća i cvilež onih kojima je toplina nužna da bi preživjeli. "Napuniš 100 termofora, plastične boce toplom vodom, ali znaš da to ništa ne traje do ujutro", opisuje načine ugrijavanja pasa Ivana Crnoja, osnivačica udruge Pobjede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A sada se volonterima u osječkom azilu ostvario san o toplom prostoru za najbolesnije, najmanje i najosjetljivije. "Baš za ono naše najveće jadoše i oni su u stvari na tome jako zahvalni zato što je ovo za njih nešto što u ovom trenutku čini dom", kaže Maša Riznić, voditeljica skloništa za pse udruge Pobjede.

Psi koji se oporavljaju od operativnih zahvata, kao i posebno osjetljivi, poput najmlađih štenaca u azilu, smješteni su u novouređeni prostor s podnim grijanjem – jedini takav u Hrvatskoj. "Zahvaljujući Gradu Osijeku koji je to financirao, mi sada imamo zaista onako kako to treba izgledati, kako to svi zaštitari ovog svijeta sanjaju, prekrasnu prostoriju u kojoj se u toplom bude psi kojima je to najpotrebnije", kaže Ivana Crnoja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada su se probudili i vidjeli kameru, odlučili su na poseban način i poslati svoju poruku. "Kaže: Tko mi je to došao? Tko me to snima? Ja bih išao kući. Gdje su moji ljudi? Kada moji ljudi planiraju doći po mene?", prevodi poruku Maša Riznić.

Jer toplina doma potrebna je svima, a u ovom prostoru mjesta je samo za desetak pasa. "I dalje je 170 pasa koji neće ovu noć spavati na toplom i zato evo ono, kada netko pita što se za pse u azilu preko zime može, kako najviše doprinijeti – domom", poručuje Ivana Crnoja.

O ljubavi prema azilu svjedoči i novi mural u središtu grada, a najviše djela koja dokazuju kako je najbolje sklonište u srcima Osječana. Svaki od 180 pasa u azilu ima svoju priču, koja, ako vi to želite - može imati i sretan kraj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa