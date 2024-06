Dana su stanovnici otoka Zlarin i Prvić prosvjedovali zbog povezanosti otoka s kopnom. Nezadovoljni su jer je uobičajeni brod na remontu, zamijenila su ga je plovila koje zbog dubokog gaza ne staju u Luci Prvić Zato neki otočani, mahom stariji, moraju preko brda i pola sata pješačiti noseći sve što imaju sa sobom.

Kada smo kontaktirali Jadroliniju, rekli su da se čeka brzi brod Lara koji je trenutno na remontu. Ispričavaju se svim putnicima koji trpe neugodnosti, a naglašavaju da su upozorili remontno brodogradilište na vrijeme popravka. Naša reporterka Nikolina Radić za RTL Danas uživo je razgovarala s članom Mjesnog odbora Lukom Mažibradom o tom problemu.

"Pravo pitanje je zašto ne žele pristati u Luku Prvić, a ne zašto ne mogu. Danas je jako jugo, a izvršeno je probno pristajanje broda Olea bez ikakve greške. I brod Premuda je pristajala u Prvi Luku i pitanje nije zašto ne mogu, nego zašto ne žele pristajati. Lučka uprava im je oslobodila muringe u prosincu, cijelu zimu je bila prazna riva, a oni su odbijali", rekao je Mažibrada.

A pojasnio je i to što mještanima znači kada brod pristane u dva kilometara udaljeniju luku.

"Ja imam trgovinu i moram ići na drugi kraj po kruh i namirnice, ako je ružno vrijeme pokisnem na tih dva kilometara. Ali ja ću se snaći, imam traktor. Ali neki ne mogu. Imamo gospodina koji gura suprugu u kolicima, to je grozota gledati. Njegova supruga Ratka je operirala kuk i pješice je morala doći iz Šepurina, ja to ne mogu gledati, to je katastrofa. Kako se to može dogoditi", rekao je.

Ide i turistička sezona, ali problem su i školska djeca. "Jučer sam prevezao traktorom dvije ture traktorom 56 djece koji su iz samostana i Muzeja Fausta Vrančića. toga ima krcato, imamo djecu koja dolaze u muzej, turisti su izgubljeni jer mi ne možemo njima reći hoće li pristati ili ne jer to je volja kapetana", rekao je Mažibrada.

Dobro je to što bi prema nekim naznakama mogao doći njihov stalni brod Lara.