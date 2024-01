SNIJEGA IMA / Prvi vikend skijanja i sanjkanja na Sljemenu prošao fantastično. A za građane će skijanje biti besplatno do kraja sezone!

Nezapamćeni rekordi već su bili na otvorenju sezone skijanja i sanjkanja na Sljemenu. Zagrebačka gora može to zahvaliti besplatnoj žičari, ali i sunčanom vremenu. Gradske vlasti procjenjuju kako je ovoga vikenda na vrh Sljemena prevezeno čak 25 tisuća građana koji su uživali u skijanju na bijelom i zelenom spustu. Otvorene su bile staze i za noćno sanjkanje do 22 sata. Skijanje je bilo besplatno jučer, ali i danas. Naš reporter Boris Mišević javio se uživo sa Sljemena gdje je u društvu bio s voditeljem skijališta sljeme Gordanom Previšićem koji ne krije zadovoljstvo time kako je protekao prošli vikend: 'Mi smo zaista prezadovoljni kako je protekao vikend sa sigurnosnog aspekta, a također i brojem posjetitelja koji je ovdje bio. Sanjkalo se, bili su i skijaši, hodali mnogi, šetali, ljubili se, slikali. Stvarno je bilo predivno!' Kaže, unatoč informacijama da bi mogla postojali mogućnost besplatnog skijanja tijekom cijele sezone, tu odluku moraju donijeti gradske vlasti. Pevišić najavljuje da će sezona sanjkanja i skijanja trajati narednih mjesec i pol dana, sve će ovisiti o vremenu. Topovi za umjetni snijeg rade, Previšić je otkrio da je pravi snijeg zapravo dobar za pejzaž i idilu. Ipak, tijekom večeri na Facebook stranici Upravljanje sportskim objektima objavili su da u utorak, 23. siječnja, kreće sezona na Sljemenu, građanima skijanje besplatno do kraja sezone: ' Budući da Crveni spust neće biti u funkciji zbog štete nastale u nevremenu skijaška sezona će se odvijati na Zelenom i Bijelom spustu čije će staze biti otvorene za građanstvo svaki dan od 9 do 16 sati Na Sljeme građani mogu doći i javnim gradskim prijevozom odnosno autobusom ZET-a koji polazi s Mihaljevca i Žičarom Sljeme.