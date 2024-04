Pred zgradom riječkog poglavarstva prosvjednici! Radnici gradske komunalne tvrtke Autotrolej došli su tražiti veće plaće. Kažu, vozača autobusa je premalo, nezadovoljstvo raste, situacija je neodrživa. Dio radnika Autotroleja koji nisu morali biti na svom radnom mjestu stigao je na Korzo. Uz transparente, zviždanje i povike 'Ovo je Rijeka, ovo je Rijeka!' pod gradonačelnikovim su prozorom tražili veće plaće. Imaju niz transparenata s porukama: 'Mala plaća danas, nikakva mirovina sutra', 'Došli smo reći dosta!', 'Hoćete nećete morat ćete'.

Ohrabreni u grupi, iznose probleme: "Žalosno je, ovo je firma Grada Rijeke, žalosno je da su oni dozvolili da ovo tako propadne, ljudi godinama već odlaze iz firme, nitko ne dolazi i nitko ništa ne poduzima, nikog nije briga!", žali se vozač Eugenijo Čemeljić. Njegov kolega dodaje: "Stanje je katastrofa, a plaća je užasna bez svih tih dodataka vozač bi 800 eura dobio!".

Traži se povišica za sve radnike, ne samo vozače.

Voditeljica Odjela za prodaju i komercijalu Autotroleja Dijana Trošelj koja ima više od tri desetljeća staža je žalosna: "Smatram da do sada nikada nije bilo ovoliko nebrige prema radniku. Vozači su žila kucavica grada, ali sve u pozadini mora funkcionirati da bi oni mogli funkcionirati. To su čistačice koje čiste autobuse, spremačice, mehaničari u garaži, referenti nabave i prodaje…".

U tvrtki je više sindikata, reprezentativni s Gradom pregovaraju mjesecima, bez uspjeha pa članovi masovno prelaze u novoosnovani koji čeka rješavanje papirologije kako bi zakonski smjeli za pregovarački stol. "Tražimo povećanje plaće u rasponu od 300 do 500 eura neto po radnom mjestu", rezolutna je Marina Palčić predsjednica Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske.

Vozača nema, odlaze van, na oglase se ne javlja nitko, obećane Nepalce se čeka od veljače. S megafonom u ruci, pred okupljenim radnicima glasna poruka i prvom čovjeku grada: "Gradonačelniče, ako ste slučajno na svom radnom mjestu, pripremite pero, pripremite sredstva", poručuje Robert Puljić, sindikalni povjerenik Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske u Autotroleju.

Gradonačelnik Marko Filipović je na pregovorima ponudio oko deset posto rasta plaća. "Ja neću prihvaćat nikakve ucjene od nikoga, ja ne mogu potezom pera povećat plaću ni radnicima Autotroleja, za to je potrebna odluka Skupštine, moraju se svi oko toga usuglasit, te novce treba osigurat u proračunima lokalne samouprave", kazao je. Odnosno u riječkom prstenu gdje prigradske linije još nisu srezane, za razliku od onih u centru. Ali mogle bi jer nema tko voziti.

Svjestan je situacije i direktor Komunalnog društva Autotrolej Robert Mrvčić. "Veće plaće bi definitivno privukle ljude, tako da ja se nadam da će ta povišica do koje će na kraju pregovora doći da će ipak napraviti neki pozitivan pomak", kazao je.

Radnicima Autotroleja podršku su dali Riječani, ali i kolege koji su bili u sličnim problemima. Na prosvjed je, u znak podrške stigla i grupa riječkih vatrogasaca. Frane Žudić, predsjednik Sindikata vatrogasaca Rijeke poručuje: "Došli smo dati podršku zato jer su nam to kolege u jednoj od gradskih firmi, smatramo da jedino međusobnom solidarnošću bez obzira koje smo struke, možemo izboriti veća prava za radnike!".

U Autotroleju kažu, voda je došla do grla! Vozač Ivica Žuža kaže kako odustajanja nema: "Ako ne udovolje našim zahtjevima, kao što ste čuli mi idemo do kraja, idemo u štrajk, do ispunjenja zahtjeva!". Gradonačelnik je siguran da štrajka neće biti. O tome će ipak odlučiti radnici. Dignu li ruke s volana autobusa, prometno će paralizirati Rijeku.