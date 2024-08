Pronašli pet živih periski, dobile su i imena: Jedna se zove po hitu Jasmina Stavrosa

Na uzgajalištu školjaka kod šibenskog mosta pronađeno je pet živih jedinki plemenite periske. Velike su od 5 do 10 centimetara i stare oko godinu dana, kažu znanstvenici. Uočili su ih radnici uzgajališta među dagnjama čisteći cjevaste mreže u kojima školjke rastu na dubini između dva i osam metara. Nakon masovnog pomora plemenite periske prije pet godina zbog parazita do sad je pronađeno svega 30 živih primjeraka kritično ugrožene i strogo zaštićene vrste, uključujući i ove šibenske. One su dobile i imena.

"Frane je sin od kolege koji dolazi na uzgajalište i voli more pa smo najmanju nazvali po njemu. Ivana, to ime imamo puno među kolegicama u uredu pa smo nazvali po njima, pa Lidija, najzanimljivije ke i nekako nama najdraže jesmo je nazvali po svevremenskom hitu Jasmina Stavrosa, pa Krka koja nam je sve to dala. I zadnje ima je Platforma 22 po našoj tvrtki", kazao je Krešimir Kovač, suvlasnik uzgajališta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa