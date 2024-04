Kojim će strankama na izborima zasjati sunce, nitko u ovom trenutku ne može znati, ali velik dio Hrvatske ponovno će vaditi zimsku odjeću, no prije toga opet ljeto. Posljednjih dana izborne kampanje vruće, ponegdje i iznad 30 stupnjeva.

Tako gotovo ljetno vrijeme očekuje nas sve do izborne šutnje, a potom promjena - kiša, najviše na sam izborni dan, pa na birališta svakako treba ponijeti i kišobran. Dan D i znatno svježiji, ponegdje čak 15 stupnjeva manje.

”Bit će i lokalno izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom osobito na Jadranu. Ono što sada mogu reći je da će srijeda biti nepovoljnija od utorka te da uz zahladnje je u višem gorju očekujemo i snijeg, kaže dežurna sinoptičarka u DHMZ-u”, Katarina Katušić.

Hoće li ljudi ići na birališta?

Mnogi će tako neradni dan provesti u zatvorenom, a znači li to i da neće na birališta? ”Ja ću svakako izaći na biralište, što se tiče vremenske promjene to mi je sasvim svejedno”, govori Mira iz Zagreba.

S njom se slaže i sugrađanka Dubravka: ”Pa ne može me ni ohrabrit ni obeshrabrit ako ću ić ić ću, ako ne ne. Mislim ne bi to trebalo imati veze jedno s drugim”.

”Nikad nema lošeg vremena ako se čovjek dobro obuče i neka svatko izađe na izbore. Ništa mi ne smeta ni kišobrani ni kišna kabanica”, kaže Petar iz Zagreba.

Ni na jugu Hrvatske gdje stižu olujni vjetrovi - nisu obeshrabreni. ”Poremećaj može biti i dobar i loš, ja mislim da je dobra. Bura i pomete svašta, samo da nije status quo”, smatra Jadranka iz Zadra.

Iako se sad tako čini, ovakve promjene vremena mogu utjecati na raspoloženje, potvrđuje to i biometeorologinja DHMZ-a, Lidija Srnec. ”Promjena može utjecati osim na neke bolesnike isto tako i na raspoloženje ljudi no ovdje dolazi do zahlađenja odnosno strujanja s južnog na sjeverni vjetar što je ipak povoljnije nego južina”.

Pa ako u srijedu izlaznost ipak bude loša političari uvijek mogu reći da je za sve krivo - vrijeme.