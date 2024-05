Moto sezona je krenula, a Hrvatsku je ovog proljeća šokiralo nekoliko smrti mladih motociklista na cestama. Početkom ožujka kod Omiša je život izgubio 19-godišnji mladić, a dvadesetak dana poslije, u stravičnoj nesreći u Kaštelima, motociklist se ogromnom brzinom zabio u automobil u kojem je život izgubila mlada majka koja je vozila dijete. Poginuo je i motorist.

Lani je poginulo jedanaestero motociklista. Policija zato svake godine preventivno pokreće akciju "I dva kotača su jednako važna" kojom žele povećati sigurnost na cestama i smanjiti broj prometnih nesreća s teškim posljedicama. O toj temi razgovarali smo s Daliborom Majsecom, pomoćnikom načelnika 2. postaje prometne policije Zagreb.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O tome kakvo je stanje vezano za nesreće s motociklistima i kolika je smrtnost, Majsec kaže: "Trenutno je stanje zadovoljavajuće. Lani je bilo 392 prometnih nesreća u kojima je 11 sudionika smrtno stradalo, dok je 266 osoba ozlijeđeno. To je vrlo veliki broj. Ove godine imamo zabilježeno 101 prometnu nesreću u kojima su tri osobe poginule, dok je 59 osoba ozlijeđeno. Sam broj pokazuje da smo zasad na zadovoljavajućoj razini i policija će poduzeti nih preventivnih i represivnih mjera kako bi stanje ostalo na zadovoljavajućoj razini."

Upozorava da bi nakon zime, vozači motocikala trebali proći pripreme za ljeto, a to znači trening vožnju. "Da se lagano pripremaju na upravljanje motociklom, a prije svega, da koriste zaštitnu opremu - kacigu koja je zakonom propisana i onu opremu koja nije zakonom propisana, a to su rukavice, jakne, hlače, čizme. Treba paziti da motocikl bude tehnički ispravan, registriran. Najčešće greške su neprilagođena i nedozvoljena brzina kada vozači najčešće precijene svoje mogućnosti. Prejaki motocikli dovode se u opasne situacije i onda dolazi do prometnih nesreća, najčešće s posljedicom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa