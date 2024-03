Prosvjed u Šibeniku u znak podrške profesoru tjelesnog odgoja koji nakon deset godina produživanja ugovora na određeno vrijeme nije uspio dobiti stalno zaposlenje. Podršku su mu na prosvjedu ispred Gradske uprave u Šibeniku, osnivača škole, pružili kolege iz Osnovne škole Meterize, roditelji i učenici koji mu podršku pružaju i na društvenim mrežama. Toni Skelin je bio razrednik, profesor, a s nastavnikom zbog kojeg se prosvjeduje razgovarala je RTL-ova Nikolina Radić.

Kao to da niste bili zaposleni do sada?

"Deset godina sam radio kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi Meterize na određeno. To je jedna zanimljiva situacija zato što sam ja deset godina čuvao mjesto mojoj ravnateljici. Ulaskom moje ravnateljice u treći mandat, to mjesto se otvara na neodređeno i pristupa se ispitu, kako pismenom tako i usmenom. Taj ispit sam položio, zapravo položio sam ga jedino ja, a ravnateljica me je tada trebala predložiti Školskom odboru da mi da glas da dobijem napokon ugovor na neodređeno, međutim ona si je uzela za pravo da to ne napravi i raspisala novi natječaj i tako je moj ugovor prestao i ja sam ostao bez posla", ispričao je Skelin.

Zašto je to napravila, koji je bio njezin argument?

"Da vam budem iskren nemam pojma zašto je to napravila. Imam samo određene sumnje, imam samo određene indicije, spajam točkice, a sada da kažem koji je točno njezin razlog", kazao je.

"Mi smo imali svađu u 12. mjesecu koja je meni nejasna do dana danas. Imala je ružnu reakciju prema meni i dan danas mi nije jasno zbog čega smo se mi točno posvađali, ali ne vjerujem da je to jedini razlog zašto me nije predložila Školskom odboru", dodao je.

Što planirate? Ponovo se javiti na natječaj?

"Ne. Drugi natječaj je završio. Planiram što će pravna struka reći na sve s obzirom na to da sam angažirao odvjetnika, a mislim da bi Ministarstvo malo trebalo posjetiti školu i vidjeti koliko je ovo sve legalno i postoje li tu nekakve nepravilnosti", kazao je.

