Kakvu vodu pijemo u Hrvatskoj? Profesor otkrio što je najopasnije pronašao: 'Neobičan fenomen'

Kako znati kakvu vodu pijemo iz slavine, a zbog one koja već mjesecima teče na karlovačkom području građani su u strahu. Jer njihove su se sumnje pokazale točnima. Nakon što su u vlastitom trošku platili analizu vode nalaz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazao je da ona - nije za piće.

Ovaj slučaj otvara pitanje kakvu vodu pijemo - ne samo u Karlovcu već diljem zemlje. Na sva pitanja odgovore ima profesor Marinko Markić s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, koji i ispituje vodu diljem Hrvatske.

Karlovac ima problem s manganom - kakav je to metal i zašto je opasan po ljudsko zdravlje?

Jedan je od najširi metala u okolišu i vodi. Ne bi sad rekao da moramo naći odgovor koliko je on opasan. Povišene koncentracije mogu izazvati neurološke probleme kod djece ili dugotrajnog uzimanja kada je riječ o jako visokim koncentracijama. One koncentracije koje su zakonom propisane su sigurne za ljudsku upotrebu i za piće.

Kako se dokazuje njegovo prisustvo u vodi za piće - može li s primijetiti golim okom?

Jako teško. Morate napraviti složenu kemijsku analizu. U vodi to ne vidite golim okom, kod visokih koncentracija dolazi do stvaranja tamnih taloga u cijevima. Ponekad dolazi do zamućenja do neke crne boje u vodi kad one već oljušte te taloge u cijevima.

Koji je mogući uzrok njegova prisustva u vodi?

Apsolutno prirodnog porijekla kada govorimo u Hrvatskoj. Čovjek nema utjecaja na njegovu prisutnost. Imamo podzemne vode u kojima je prirodno prisutan odmah nakon željeza.

Kako ga se riješiti?

Postupcima pročišćavanja, tehnološkim. Vrlo često nalazi se veća prisutnost mangana u kontinentalnom dijelu Hrvatske i ti procesi pročišćavanja su relativno uobičajeni procesi.

Koliko dugo je potrebno da se pročisti?

Vrlo brzo. Praktički u hodu. Uspostava uređaja je malo složeniji proces, time se mi bavimo i odabirom optimalne tehnologije.

Napravili ste mnoge analize, kako možemo biti sigurni što uopće pijemo?

To je strogo propisano zakonom. Mi pijemo vrlo kvalitetnu i sigurnu vodu. Čak bi rekao da je voda relativno sigurna i ona nepročišćena, nismo toliko izloženi opasnostima. Sa sustavom kontrole koje je dobro uhodan i dobro propisan, na sigurnoj smo strani.

Rekli ste da je mangan u povišenim dozama opasan po zdravlje, što je najopasnije što ste pronašli u vodama koju piju građani diljem Hrvatske.

Kad govorimo o metalima vjerojatno je najpoznatiji, vezan za područje istočne Slavonije problem vezan za arsenom. To je područje Osijeka, Vinkovaca, Vojvodine i dijela Mađarske gdje je jedan neobičan fenomen visoka prisutnost arsena u vodi. Prava opasnost leži u mikrobiološkom onečišćenju što je ljudskog porijekla.

Da bi bili sigurni, kako se zaštiti najbolje - je li preporuka prokuhavati vodu, ugraditi filtere?

Ja bih se oslonio na vodovode. Vodovodi kontroliraju dovoljno kvalitetno vodu.

POGLEDAJTE VIDEO: Voda u Karlovcu nije za piće: Stanovnici sami platili analizu nakon poricanja vlasti