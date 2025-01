Primorac otkrio hoće li se obratiti Ustavnom sudu ako izgubi izbore

U finišu kampanje za drugi krug predsjedničkih izbora, gost Dajane Šošić u RTL-u Danas bio je kandidat HDZ-a Dragan Primorac. U prvom krugu izbora osvojio 19,35 posto glasova, gotovo 30 posto manje od protukandidata i aktualnog predsjednika Zorana Milanovića.

Primorac je odmah uvodno rekao da mu je žao što večeras Zoran Milanović nije u debati na RTL-u. "Nakon prve debate njega je obuzeo strah. I dobio je naređenje da treba biti što dalje od mene kako ne bi zaista pokazao hrvatskoj javnosti koji je stvarno Zoran Milanović koji potpuno brani neke druge interese Hrvatske", rekao je Primorac.

Nadate li se čudu? Ili pokušavate spasiti obraz sebi stranci?

Hrvatski birači nakon ove prve debate su shvatili tko je Zoran Milanović. Shvatili su da je Hrvatska meni na prvom mjestu, a njemu slučajna država. Njega nije briga za hrvatske ljude. Prije par dana smo čuli kako ismijava Slavoniju, studente. Zapravo, ja ne znam uopće kako je on uspio zadržati se sve ove godine.

Sve slavonske županije su glasale za Zorana Milanovića. On je tamo pobijedio kao u županijama u Hrvatskoj.

Još dva dana do izbora idemo pogledati kako će biti drugi krug.

Naša anketa koju je objavio RTL kažu 63 posto - 37 posto. Što vi kažete?

Kažem da će biti konačna odluka hrvatske građana za svega dva dana.

Tema finiša kampanje ruski botovi. Danas ste bili dosta dramatični. Rekli ste da je ugrožena hrvatska državna suverenost. Što to znači? Vjerujete li zaista u to?

Politico kao jedan od najuglednijih časopisa Europske unije objavio te podatke i ja sam jako bio uznemiren kao veliki broj građana. Puno stvari koje su vezane za Zorana Milanovića su povezane s proruskim, srpskim utjecajem. Mi smo jako dobro upoznati da na dan kad su objavljeni rezultati oko botova, Dodik je izašao i pozvao srpske građane da glasuju za Zorana Milanovića. Mi znamo da Zoran Milanović učinio sve da se ne razvija hrvatska vojska, da se ne nabavlja oprema i sve ostalo. Kad to pogledate, zapravo se postavlja pitanje za koga on radi.

Imate neke dokaze za te tvrdnje?

Sve što se događa oko njega sugerira da njemu Hrvatska nije na prvom mjestu, da su njemu neki potpuno drugi interesi na prvom mjestu. Meni je Hrvatska na prvom mjestu, a vrijeme će pokazati, pogotovo nakon ove debate, što će reći hrvatski građani. Kako se on ponaša kako ignorira, ja sam ponovio, on je izvrijeđao sve što je moguće. Meni je čak preporučio da mi je najbolje da uzmem štrik tijekom debate.

Jeste li ga potaknuli kada ste rekli da njegovu kampanju vjerojatno financiraju Rusi, a SAO je to tada demantirala. Je li opasno prozivati predsjednika za nešto takvo bez konkretnih dokaza?

Moja vam je to izjava bila 'ja ne znam da li ga oni financiraju', ali je činjenica da on radi za njihove interese na brojnim mjestima.

Imate li dokaza? Opasno je prozivati za nešto tako ozbiljno, bez konkretnih dokaza.

Ako nisu dokazi u segmentu da je učinio apsolutno sve da se zakoče sve one inicijative koje su bile važne za jačanje Hrvatske vojske, ako nisu u jednu ruku, dokazi da je on u ovom konkretnom slučaju oko botova nastao sve potrebno izbjeći, onda ne znam što su. Postavlja se pitanje zbog čega ti botovi nisu davali meni potporu. Mi smo osjetili od početka da imamo golemi problem, ali ja sam bio toliko korektan da današnje pitanje koje su mi ljudi postavili što mislim poduzeti mjere, ja sam rekao ja nisam stručnjak u području umjetne inteligencije. Postoje institucije koje će se time baviti. I neka oni utvrde što je dobro.

Ako izgubite izbore, imate li namjeru obratiti se Ustavnom sudu oko toga?

Ja da sam imao namjeru to napraviti, ja bih to već napravio.

Izvori su anonimni. Dio ljudi javio se i rekli su, mi nismo ruski botovi. Je li vama takvo istraživanje kao znanstveniku relevantno?

Ja kao znanstvenik uvijek iznosim činjenice oko onoga što ja znam. Ovo je područje jedno potpuno drugo. Ja ga uopće ne želim komentirati.

Danas na press konferenciju ste ga sami interpretirali.

Jedan od ključnih časopisa Europske unije koji se bavio analizom je objavi jednu takvu studiju. Imam previše utakmica u nogama da bi se dao navući da ja idem analizirati ono što to rade druge službe. Hrvatska ima izvrsnu sigurnosnu službu, ima nadležna tijela i oni će utvrditi što je istina od toga.

Služba je ranije rekla da nema dokaza da predsjednika financiraju Rusi.

Pa naravno, ako pogledate račun Zorana Milanovića, koji bi to luđak platio ili uplatio novce na njegov račun, postoje drugi mehanizmi kako se neke stvari događaju.

Ne vjerujete SOA-i?

Pa nije pitanje da li ja vjerujem, nego pitanje što čini Zoran Milanović za Hrvatsku. On niti može niti želi niti stavlja Hrvatsku na prvo mjesto. Njemu je Hrvatska slučajna država. Zoran Milanović ne štiti i ne brani hrvatske interese i ono što je najgore, po meni on je nasilan, on laže gdje god može, vrijeđa ljude. I zapravo se postavlja pitanje koga on predstavlja u tom kontekstu. Ja nikako ne vidim da on predstavlja Hrvatsku koja će graditi svoju budućnost. On je velemajstor za podijeliti ljude u Hrvatskoj za optuživati Hrvatsku. Hrvatska je podijeljena iznutra. Hrvatska ništa globalno ne predstavlja. On je doslovno nas udaljio od NATO-a.

Oporba proziva HDZ-e. Kažu da su oni možda naručili to izvješće. Što vi na to kažete?

Rekao da je to jedna od najvećih gluposti koju sam čuo i to je ta podijeljena Hrvatska koja je tužna Hrvatska. Pa ne možete vi nešto naručiti da to ne bude, već prekosutra otkriveno.

Na čije glasove računate u drugom krugu? Realno, nitko od ovih desnih kandidata nije uputio svoje birače izravno da daju glas vama glasove.

Moji glasači su svi oni koji žele vidjeti hrvatsku napretka hrvatsku inovacija, tehnologija Hrvatska koja će skrbiti o svojim granicama. Ja sam bio u Vukovaru, bio sam oko Ade i razgovarao sam o tome da niti jedan pedalj hrvatskog teritorija neće nikada pripasti nekom drugom. Ja sam govorio o identifikaciji žrtava Domovinskog rata. Ja sam govorio o tome da mladi neće iseljavati iz Hrvatske gdje će umirovljenici imati kvalitetan život.

Na čije glasove računate?

Svih onih građana koji žele budućnost Hrvatskoj koji ne žele podjele u Hrvatskoj i koji žele snažno pozicioniran u Hrvatsku. Ja bih rekao, to vam je od lijevog i desnog spektra i kažem vam, imamo svega dva dana i vidjet ćemo kako će biti.

Ivana Kekin već je ranije pozvala svoje birače i uputila je na Zorana Milanovića.

Mislite da će oni slušati nju? Mislite da birači nemaju svoju glavu? Ja bih prepustio ljudima da osjete.

Teško da će ljevica dati glas HDZ-ovu kandidatu.

Ja sam nezavisni kandidat. Znate tko je pravi kandidat SDP-a? To je Zoran Milanović. Zoran Milanović je čovjek koji vodi SDP iz sjene. Gotovo da vi nemate predsjednika SDP-a. Sjećate kad je sustavno rušio Ustav. On je zapravo bio taj koji je pozvao da će on voditi listu, ali kako je poznat strašljivac, što je god je takao u životu, to je bio strah, tako se nije tada usudio da povede liste.

Bojite li se da bi desnica i ovog puta dijelom mogla opet odigrati za Zorana Milanovića.

U konačnici ja duboko vjerujem da će ljudi nakon ove naše debate nakon ovih razgovora, kad smo pokazali tko je stvarni Zoran Milanović reći ono što oni misle o Hrvatskoj. U konačnici, ove izbore će oni odlučiti, nitko drugi.

Što se tiče vašeg odnosa s premijerom, rekli ste nakon prvog kruga da niste s njim imali izravnu komunikaciju, on vas je demantirao. Kakve imate odnose?

Ja nemam ni sa svojim suprugom svakodnevne kontakte kad sam po terenu. Kad je god to potrebno Andrej Plenković i ja se čujemo. Međutim, zna se dogoditi jako puno dana da i on ima svoje obveze, ja svoje i da se ne čujemo.

Jeste li se nakon debate čuli i što vam je rekao?

Čuli smo se nakon debate i kao tisuće i tisuće ljudi su rekli 'gledaj, veliku stvar se za Hrvatsku napravio, otkrio si pravo lice Zorana Milanovića' i to vam je najčešća poruka koju ja dobivam. Ja sam danas dobio poruku jednog branitelja i kada sam ga čuo, on je zaplakao na telefon i kaže 'duboko vjerujem da će se Hrvatska probuditi da će vidjeti da je vrijeme Zorana Milanovića prošlo'. Čovjeka koji se niti '91 godine nije usudio braniti hrvatsku državu. Kada sam ja s mojim prijateljem u to krenuo. Dakle, sve što je vezano uz Zorana Milanovića strah, podjele, nesigurnost i ovo što me duboko razočaralo iznenadilo, to je jedno ogromno neznanje tijekom debate. Ja sam došao s činjenicama. Ja sam rekao podatke da je on zadužio Hrvatsku za 83 posto BDP a u odnosu što je naslijedio sa 63 posto. To vam je doslovno osamnaest peljeških mostova.

Je li se u drugom krugu stranka odmaknula od vas zbog lošeg rezultata ili ste se vi na neki način odmaknuli od stranke? Realno nijednom vas i premijera u drugom krugu nismo vidjeli zajedno, a u prvom krugu to je bila uobičajena.

To je potpuno normalna stvar. Kad imate nezavisnog kandidata, onda vam je potpora HDZ-a, Domovinskog pokreta, HSLS, Narodne stranke, demokršćana, stranke umirovljenika, nezavisnih podjednaka i po potrebi. Ja bih se nalazio s ljudima, ali ono što je najvažnije veliki broj građana s kojim sam ja bio žele samo jednu stvar, žele kvalitetniji život, žele bolju Hrvatsku i žele Hrvatsku bez podjela i žele sigurnu Hrvatsku. I to je ono što je meni najvažnije. Prošao sam Hrvatsku nekoliko puta od Istre do Slavonije, Međimurja, Like i Dalmacije.

Jeste li u jednom trenutku možda pomislili 'pa što je meni ovo trebalo' i da odustanete?

Vaše pitanje je genijalno. Zapravo, ja sam među onim ljudima kojima ovo u životu ne treba. Živim u vrhu svjetske znanosti medicine. Imam privatni biznis. Sve što radim radim zbog Hrvatske jer ne mogu gledati kako Hrvatska tone sa Zoranom Milanovićem. Često sam u svijetu. Dođem u Ameriku, moram izbjegavati sastanke kad je pitanje hrvatske države. Gledajte to i moj i vaš problem, to je problem svih gledatelja.

Što ako ne pobijedite?

O tome ne razmišljam

Je li to konačno zbogom politici?

Toliko obaveza ima, ispred sebe imam dva velika projekta iz područja znanosti, područja personalizirane medicine i regenerativne medicine, mentor sam na sedam doktorata mojim kolegama,

Ako biste izgubili imate neke daljnje ambicije ili bi se pozdravili s politikom?

Politika vam je to što vi činite za Hrvatsku. Ja zadnjih 30 godina od nobelovaca, druženja sa svjetskim predsjednicima liderima upravo sam nedavno doznao iz Indije. Ja činim za moju domovinu što mogu najbolje. To vam je politika. Sve što činim sve ove godine je za dobrobit Hrvatske.

Ako bi pobijedio Zoran Milanović, biste li mu čestitali na pobjedi?

Čestitika je znak pristojnosti, ako ja pobijedim da mi on čestita i obrnuto. Hrvatski čovjek je kulturan čovjek. On ne vrijeđa, on poštuje. To je moja filozofija i neće se mijenjati.

Znači, pala bi čestitka.

I vama i bilo kome tko god napravio neki rezultat. Morate biti čovjek iznad svega. Kad ste čovjek, tad širite i činite dobra djela, na to trebate biti ponosni. Ja želim da bude moja Hrvatska sretna, da bude država blagostanja, da bude država čestitih ponosnih ljudi koji hodaju uspravne kralježnice i država gdje predsjednik sjedi za stolom s liderima, a ne kao što reče Zoran Milanović ispod stola ili daleko od stola. Naše Hrvatske su različite.