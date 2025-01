Milanović: 'To je 'mafija modernog doba... Lažu, zbunjuju i sluđuju ljude s pojmovima koje ne razumiju'

Aktualni predsjednik i predsjednički kandidat Zoran Milanović poručio je petak za Index, komentirajući izvješće Centra za informacijsku otpornost (CIR) o navodnoj podršci ruskih botova, da se ti "ljudi bave spletkama, sluđuju i zbunjuju ljude" te da se radi o "mafiji modernog doba".

"Tko to kaže, tko su oni, to je neka Kominterna istina? Znate vic - kad vidite dva Irca da se svađaju, posvađao ih je Englez. Može to nekome zvučati malo pretjerano, no trag engleskih elita i posljedice njihovih nedjela u svijetu, zapadnoj Aziji, je nešto što se svali na tebe. Ti ljudi se bave spletkama i to nije prvi puta da se ljude sluđuje", poručio je Milanović gostujući na Indexu dan prije izborne šutnje komentirajući izvješće koje je posljednjih dana izazvalo niz reakcija u Hrvatskoj.

CIR je objavio izvješće koje zaključuje da je "uočen snažan utjecaj proruskih bot-mreža na predsjedničke izbore u Hrvatskoj", o podršci ruskih botova, lažnih profila, koji u predsjedničkoj kampanji rade za Milanovića, a na temelju, kako tvrde, izvora i suradnika iz Hrvatske, koje ne žele imenovati. Milanović naglašava da su "to lopovi". U tom se izvješću, koje su prenijeli brojni svjetski i domaći mediji, navode i pohvale ruskih medija ističući Milanovića kao "političara koji se protivi pomoći Ukrajini", što je Milanović odmah demantirao. "To je laž", kazao je.

"To je nekakva mafija modernog doba, ne ubijaju oni ljude na cesti, lažu, zbunjuju i sluđuju ljude s pojmovima koje ne razumiju, 50 posto njih ne zna što su botovi. Izmišljaju profile, s time što su u ovom slučaju objavili identitet nekoliko stvarnih osoba, jedan je novinar u Zagrebu, i to nakon što je Jutarnji list prekinuo svoju anketu kad su ustanovili da je došlo do poplave lažnih adresa ili botova, nekakvih 25.000 glasova iz Amerike u korist Primorca", rekao je Milanović.

Dragan Primorac je, dodao je u kontekstu ankete Jutarnjeg lista, uhvaćen "s prstom šahti, kloaki, ne u pekmezu, da krade i vara i to ne prvi puta."

"A da se vratimo na te konzultante koje HDZ masno plaća, upregli su u tom 'Untergangu' sve, ruše sve mostove, pale, s time da to ne znači da su nacistička stranka, ali angažirali su nekakve konzultante iz Tel Aviva, a ja znam tog tipa", istaknuo je Milanović prepričavši događaj i razgovor s jedne večere 2017. godine kada je, kako je rekao, taj Izraelac o Franji Tuđmanu pričao kao ustaši, Hrvatskoj kao ustaškoj državi, a HDZ-u kao ustaškoj stranci.

"Ja sam govorio da to nije tako, marš, taj tip sad radi za Primorca", poručio je.

