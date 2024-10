Odana počast legendama obrane Vukovara: 'Dali su nam slobodnu Hrvatsku'

Sjećanja na legendarnog zapovjednika Borova Naselja Blagu Zadru i 33 godine nakon njegove pogibije još uvijek su živa. Suborci pričaju da je i kobnog dana bio tamo gdje je bilo najteže, gorjelo je i nebo i zemlja, a kada su ga vidjeli kako leži na cesti, mislili su da je ranjen.

Ispunio je obećanje da dok bude živ niti jedan neprijateljski vojnik neće proći Trpinjskom cestom. Bio je poznat i po tome što nije nosio pancirku jer je ni njegovi vojnici nisu imali, kao i po tome da je u akcije išao prvi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"General, pravi general Hrvatske vojske, pravi čovjek, otac svima nama ovdje koji smo bili na Trpinjskoj cesti, svima nam je i život spasio ovdje", kaže Zlatan Bašić, suborac Blage Zadre.

U obitelji Zadro, tuga, ljubav i ponos. Na legendu obrane Vukovara, na supruga i oca, čovjeka koji je svakome bio spreman pružiti ruku i pomoć. "Blago je najbolje za sebe govorio. Vodio je, bio je vođa i ljudi su ga zato poštivali i cijenili, imao je to u sebi, jednostavno – živio je Hrvatsku", kaže Tomislav Zadro, sin Blage Zadre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao i prvi zapovjednik Vojne policije u Vukovaru pukovnik Alfred Hill koji je na današnji dan poginuo braneći Vukovar u gradskoj četvrti Sajmište. "Imala sam 5 godina i oca se jako slabo sjećam, ali znam da se ničega nije bojao, i ja nastojim tako kroz život ići da se eto ničega ne bojim, svake godine meni je sve veća čast što sam kćer svog oca, što sam Vukovarka i što sam Hrvatica", kaže Staša Hill Mađarević, kćer Alfreda Hilla.

Hrabrost, odlučnost i domoljublje vukovarskih heroja nadahnuće je novim generacijama hrvatske vojske, a vojni su policajci pokazali to i memorijalnom hodnjom od Zagreba do Vukovara. "Kroz svakodnevni rad, izvršavanje vojno policijskih zadaća i poslova, kroz ovu memorijalnu hodnju koja će se sigurno nastaviti u budućnosti, pukovnik Alfred Hill će zauvijek ostati u našim srcima, u našim mislima i kroz sve nas u budućnosti on će živjeti vječno", kaže satnih Darko Ivić, zapovjednik Središta za obuku vojne policije Alfred Hill.

Iza Blage Zadre i Alfreda Hilla ostala su njihova djela. "O ljudskim vrijednostima, pozitivnim ljudskim vrijednostima, vrlinama, hrabrosti i ljubavi prema obitelji, prema domovini", kaže Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara. "A smisao njihovih života doista je veliko djelo, slobodna Hrvatska, koju su nam svima dali", kaže Zvonko Milas, izaslanik predsjednika Vlade.

Počast Blagi Zadri i Alfredu Hillu odana je na memorijalnom vukovarskom groblju, na Trpinjskoj cesti i na mjestu pogibije heroja Vukovara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vukovarci o dr. Bosanac: 'Tiha žena, blaga, imala razumijevanja za sve. Bila je zaljubljena u Borovo naselje'

Tekst se nastavlja ispod oglasa