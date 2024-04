Počeli su pregovori HDZ-a i Domovinskog pokreta, nakon što su ranije tijekom dana DP-ovci odradili razgovore s pregovaračima SDP-a i partnera. Premijer Andrej Plenković u Vladi je okupio svoj tim, odmah po povratku iz Bruxellesa. Ranije tijekom dana Državno izborno povjerenstvo je objavilo i službene rezultate izbora, a od sutra počinje teći rok od 20 dana za prvu sjednicu Sabora. A hoćemo li večeras dobiti i obrise nove HDZ-ove vlade ili je ljevica bliže ostvarenju svog plana?

U vladi je sastanak Penava - Plenković. Je li moguć dogovor večeras?

"Ovdje su premijer, Medved, Anušić, s druge strane Penava, Radić i Dabro. Došli su ovdje u Banske dvore ne na neki neutralni teritorij. Obje strane kažu da očekuju složene pregovore, ali kažu da ne očekuju neki konkretan dogovor. Ipak kažu, da će nakon večerašnjeg sastanak stvari biti puno puno jasnije. Domovinski pokret dolazi s jasnim stavom, neće s SDSS-om. Kažu ako bude potrebe, opcija su im i novi izbori, tako da su na neki način digli tenzije pred ovaj današnji sastanak. Kako je tu poruku čuo Andrej Plenković jer bi odustajanje od manjina značio poraz te njegove politike. Ako bi se postigao dogovor, tražila bi se tako ta još jedna ruka uz Vesnu Vučemilović. To bi bilo 75 ruku. Mogla bi se još jedna potražiti, kako doznajemo, među redovima nacionalnih manjina, iako su oni poručili kako će ostati jedinstveni. Komplicirani su ovi pregovori", kazala je RTL-ova reporterka Dajana Šošić .

A ponovo se u emisiju javila reporterka Dajana Šošić koja je na Markovu trgu.

Od sutra teče rok predsjedniku Milanoviću da sazove Sabor na prvo zasjedanje - kada će to biti?

"Kako doznajemo iz izvora bliskih predsjedniku Republike on još nije odlučio kada će sazvati prvu sjednicu Sabora. Danas mu je predsjednik DIP-a dostavio izvješće službenih rezultata izbora. Od sutra počinje teći taj rok od 20 dana za zasjedanje prve sjednice novog saziva Sabora koji saziva Predsjednik. On ovih dana nije želio odgovarati na novinarska pitanja, no kako doznajemo od izbora bliskih Predsjedniku ostaje pri svom ranijem stajalištu kako neće nikoga požurivati, ali kako je rekao, ako se približi rok on će reagirati bez obzira na atmosferu. No ta prva sjednica saziva Sabora ne znači i konstituiranje Sabora . On se konstituira izborom predsjednika Sabora za koje je potrebno 76 ruku. Za sada to ne vidimo niti s jedne niti s druge strane", kazala je reporterka.

