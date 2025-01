Na pljusku kupaca, trgovci ekskluzivno za RTL progovorili imaju li odgovor na bojkot

Jučerašnji bojkot trgovina se prema najnovijim podacima Porezne nastavio i danas. Doduše, građani nisu doslovno prepolovili promet u trgovinama kao jučer, a bojkot kupnje glasno je odjeknuo i izvan hrvatskih granica. Osim trgovaca, izgubila je i država, ali već sljedećeg tjedna stižu nova poskupljenja. Od utorka dolazi do najvećeg poskupljenja goriva u posljednjih nekoliko mjeseci. Poskupljenjima čini se nema kraja, a o svemu smo razgovarali s predstavnikom trgovaca Mirkom Budimirom iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Jeste li šokirani odazivom građana na bojkot, promet je doslovno prepolovljen?

Temeljno ljudsko pravo je pravo zbora. Bojkot je bio najavljivan tjedan dana, ništa nas nije iznenadilo. Građani su izabrali. Jedan dio građana je izabrao ne ići u kupnju, a drugi dio da ide u kupnju.

Je li to jedan od razloga zašto je među trgovcima vladao 'zavjet šutnje' svih ovih dana?

Ne bih rekao da je to zavjet šutnje. Nismo htjeli ometati taj proces, niti utjecati na to jer smatramo da građani imaju pravo izbora kako izbora robe, trgovca, tako i izbora ponašanja u određenim situacijama.

Imate li odgovor na bojkot?

Ne treba to biti nikakav odgovor, mi ćemo nastaviti raditi svoj posao kao i do sada. Mi smo se racionalno ponašali, naše marže su takve kakve jesu. One su minimalne da bi mi došli do nekakve točke pokrića.

Hoćete li odgovoriti na ovaj bojkot nekakvim akcijama?

Opće je poznata stvar da su akcije u trgovinama uvijek u siječnju bez obzira na bojkot.

Koji će biti vaš stav ako idućeg tjedna građani krenu u bojkot jednog po jednog trgovačkog lanca?

Mislim da se organizatori najprije trebaju javiti i reći kako oni to misle napraviti, a onda ćemo vidjeti kako će biti. Vjerujem da će i pravna država nešto poduzeti.

Građani su revoltirani ovim cijenama, očito je da neće stati na ovom petku.

Svi smo mi revoltirani zbog visokih cijena, a čuli smo i da poskupljuje gorivo. Nažalost, trgovci nisu jedini u lancu i ne utječu samo oni na cijenu.

Tko je onda stvarni gubitnik ovog bojkota?

Gubitnici smo mi svi. Proizvođači i njihovi zaposlenici, trgovci i njihovi zaposlenici i svi korisnici državnog proračuna. Moramo znati da se ni PDV nije uplaćivao što znači da je 800 tisuća zaposlenika direktno vezano uz to.

Priznajete li da su neki trgovci ipak pretjerali s cijenama?

Ne znam što znači pretjerali.

Kako je moguće da je hrvatski proizvod jeftiniji u Sloveniji ili Austriji nego u Hrvatskoj?

Ne možemo mi odmah optuživati trgovce. Cijena se formira tako da mi dobijemo proizvođačke cijene i na njih ide naša marža, a na to sve porez na dodanu vrijednost odnosno PDV i tako se formira konačna cijena. Cijena proizvoda na polici itekako ovisi o proizvodnoj cijeni. Mi imamo tržište potpune konkurencije što se tiče maloprodaje. Imamo dosta igrača, imamo 10 nacionalnih igrača, imamo lokalne trgovce. Mi imamo konkurenciju gdje trgovci između sebe konkuriraju.

Niste odgovorili na pitanje, kako je moguće da hrvatski proizvod u susjednoj državi košta jeftinije?

U Sloveniji je porez na hranu manji nego kod nas, a i logistički troškovi su manji. Slovenija je nama bliža nego otići do Gospića pa je u jedan dio, a za drugi dio morate pitati proizvođače.

Postoji li kartel među trgovcima i dobavljačima? Dogovaraju li trgovci međusobno cijene?

Ne, ne postoji.

Kako je moguće da 50 dobavljača u isto vrijeme najavi povećanje cijene? Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u našoj je emisiji najavila da će to preispitati jer je to prečudno da njih 50 u isto vrijeme najavi povećanje.

Je li to 50 ili je kolokvijalno rečeno, poznato je da početkom svake godine svaki gospodarski subjekt ima neke svoje računice i izračune. U tim izračunima se mijenjaju i cijene, nažalost.

Kako je onda moguće da svi imaju iste cijene ako nema kartela?

Ne znam kako mislite da svi imaju iste cijene, nemaju svi iste cijene. Vidjeli smo sad u medijima kad se pripremao bojkot da postoje osjetne razlike između cijena proizvoda u različitim trgovačkim lancima. Vidjeli smo osjetne razlike što je dobro, to znači da postoji tržište. Ako postoji tržište cijene su različite. Možda su na nekim proizvodima koji su neelastični kao što je jogurt, mlijeko slične jer tu nema velikih margina da bi se cijene mogle razlikovati.

Je li istina da su neki trgovci podignuli cijene proizvoda koji dolaze na zaštićenu listu?

Ne, nisu i ne smiju to napraviti.

Govorimo o ovim novim proizvodima koji tek dolaze na listu.

Ne, ne. Još se ne zna koji će proizvodi biti na toj listi.

Zna se, objavili smo ih.

Vi ste objavili, ali to ne mora značiti da će biti tako. Ministarstvo još nije izašlo s tim popisom. Ministarstvo razgovara i pregovara s proizvođačima, ali i s trgovcima. Ministarstvo je to koje određuje koji će biti proizvodi i po kojoj cijeni.