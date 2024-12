Jonjić otkrio tko stoji iza njega na izborima, a i je li ikad pio kavu s Nikicom Jelavićem

Nastavljamo s predstavljanjem osmero predsjedničkih kandidata, a ovoga je puta u studiju RTL-a Danas gostovao nezavisni kandidat Tomislav Jonjić koji je otkrio tko stoji iza njega na izborima, komentirao svoj program i otkrio prvi predsjednički potez u slučaju da doče na Pantovčak.

Mijenjali ste stranke - HSP, Nezavisni za Hrvatsku, Blok za Hrvatsku, pa opet HSP. A na izbore izlazite kao neovisni kandidat. Tko stoji iza vas?

Iza mene ne stoji nitko osim mene, moje obitelji, prijatelja i istomišljenika. Točna je ova kronologija mog stranačkog djelovanja, ali to su stranke koje imaju uvijek jedan te isti program. A kod ove posljednje tri koje ste spomenuli ja sam napisao program, od prve do zadnje riječi.

Dakle, neovisni ste?

Tako je, neovisni kandidat s potporom čitavog niza stranaka, organizacija, institucija, udruga. Ali neovisni kandidat koji je svoju kandidaturu najavio prvi već 23. svibnja 2024.

U svom programu prilično ste radikalni. Što se tiče ovlasti predsjednika, tražite da predsjednik može raspisati referendum, ukidanje Ustavnog suda, dvodomni sabor – ali nemate ruke u Saboru za to, kako ih mislite ostvariti?

Nisam baš tako radikalan kao što se vama čini. To su prijedlozi odnosno moje inicijative, ono što bih pokrenuo kad bi bio izabran za predsjednika. To ne znači da bih prisvajao neke autoritarne ovlasti, nego sam u programu koji je mjesecima dostupan na internetu, vrlo jasan oko toga da predsjednik ne smije imati autoritarne ovlasti, ovlasti čak i onakve kakve je imao predsjednik Franjo Tuđman jer smo pokazali da smo u stanju izabrati predsjednike koji nisu dostojni te funkcije. I zbog toga predlažem da kad predsjednik dobije pravo raspisivanja referenduma i da dobije pravo samostalnog predlaganja zakona, ali da on nikad nikad ne može sad odlučivati nego uvijek između njegove inicijative i onoga što bi se ozakonilo postoji ili volja naroda u obliku referenduma ili volja Hrvatskog sabora kod izglasavanja zakona. Nikad predsjednik ne bi više dobio samostalno više ovlasti od onoga što ima sad.

Tražite "lustraciju eksponenata jugoslavenskog komunističkog režima" – mislite da to zanima širok krug birača?

Ne znam zanima li to širok spektar birača, međutim ja se svojih političkih i ideoloških uvjerenja ne odričem. Potpuno sam svjestan da je predsjednik Republike, predsjednik svih hrvatskih državljana, ne samo Hrvatica i Hrvata i ne samo onih koji misle isto kao on. Međutim, kandidat za predsjednika nastupa nepošteno ako pokušava zatajiti svoja uvjerenja. Zbog toga se zalažem za lustraciju jer smatram da je to bitan element hrvatskog napretka i okretanja europskoj, odnosno zapadnoj budućnosti. Jer koliko god se stvarala slika da nismo opterećeni jugoslavenstvom i balastom komunizma, mi koji živimo taj život i potječemo iz toga naroda i svakodnevno proživljavamo sve njegove traume, dobro znamo da taj duh još uvijek vlada Hrvatskom.

Prema zadnjoj RTL-ovoj anketi podrška vam je 0.9 posto. Kako mislite to stići? Znate da je velika gužva na desnici.

Ja mislim pobijediti, ne samo na desnom spektru nego na ovim izborima. Kako će to biti, pokazat će hrvatski birači. Već u rujnu moj program poduprlo je javno 360 poznatih osoba hrvatskog političkog, kulturnog i gospodarskog života. U glavnostrujaškim medijima je to prešućeno, no potpora ljudi… To nisu ljudi koji misle potpuno isto, nego imaju prošlost, političke poglede i u prošlosti su djelovali različito, neki su bili članovi Komunističke partije, neki HOP-a, ali ta ideološka širina ljudi koji su stali iza mog programa pokazuje da on ima budućnost i korespondira s osjećajima hrvatskog naroda i to pokazuje da će se takva potpora pretočiti u glasovanje. To pokazuje i činjenica da sam potpise za kandidaturu skupio za svega četiri dana.

Prvi predsjednički potez?

Hrvatskoj je dosta ovog fingiranog prepucavanja između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Ponavljam fingiranog jer i jedan i drugi priželjkuju onog drugoga. Prvi moj potez bi bio normalizacija odnosa s premijerom. Bez obzira na to što između Plenkovića i mene ne postoje dodirne točke ili ih je vrlo malo, ali nacionalni interesi zahtijevaju da se odnosi između predsjednika Republike i Vlade normaliziraju.

Znači sastanak prvi dan?

Sastanak prvi dan ne ovisi o meni. Jer za sastanak je potrebno dvoje. Ali ono što bih radio od prvog trenutka je pokušaj da se ti odnosi normaliziraju, da Hrvatska definira nacionalne ciljeve, da definiramo svoje zahtjeve jer narod koji nema svoje zahtjeve nije uopće narod. Potrebno je prema van izlaziti s jedinstvenom nacionalnom politikom, a to nije moguće bez usklađivanja stajališta premijera i predsjednika države.

Kome vjerujete u aferi Kekin-Jelavić?

Ne vjerujem nikome i kao odvjetnik sam prilično oprezan prema svemu onome što se pojavi u medijima. Čekajmo da vidimo što će pokazati istraga, a ja sada ne želim jeftino profitirati na nevoljama koje ima kandidatkinja ekstremne ljevice jer između njezinih stajališta i njezinih postoji nepomirljiva razlika i uopće ne vidim potrebu iživljavati se nad time.

Biste li popili kavu s Nikicom Jelavićem?

Kao odvjetnik svakodnevno pijem kavu s ljudima različitih profila, često puta s ljudima koje zastupam, a oni su često nisu s ove strane zakona.

Jeste li kada pili kavu s Nikicom Jelavićem?

Ne, nikad u životu.

Ako ne uđete u drugi krug, hoćete li podržati nekog kandidata?

To ćemo vidjeti tko će ući u drugi krug. Sasvim sigurno je da moji birači nisu ljudi kojima sam ja vlasnik, nego imaju svoje glave, misli i osjećaje pa će i bez mene znati odlučiti. Vjerojatno je da ću poduprijeti, ali pričekajmo vidjeti.

Doći ćete na RTL-ovu debatu kandidata 27. prosinca?

Naravno.