Buktinja u Žrnovnici prijetila i raketnoj bazi: 'Ostajemo do daljnjega'

Veliki požar u Žrnovnici kod Splita nakon cjelonoćne teške borbe vatrogasaca, stavljen je pod kontrolu. Požar je i dalje aktivan, ali više nema otvorene vatre.

Više od 250 vatrogasca bilo je na terenu, a vatra je ugrozila kuće. Požar je prijetio Podstrani, ali i mjestu Sitno Gornje. Uzrok vatre je udar groma, a ukupno je izgorjelo 700 hektara površine. Oštećeno je jedno vatrogasno vozilo i ozlijeđena tri vatrogasca. Jedan je zadobio lakšu ozljedu oka, a ostali imaju uganuća.

I danas su požarište nadlijetali kanaderi, a u jednom trenutku vatra je prijetila i raketnoj bazi u Žrnovnici. Otvorena je cesta prema Srinjinama.

"Ovo je ista lokacija kao i onaj 2017., na istoj lokaciji je bio požar, a 2000. godine, prije 24 godine na ovoj istoj lokaciji 100 metara od nas izgorio je nas momak od 18 godina", kroz suze nam je ispričao Jurica Čović iz Srinjine.

Milan Maras iz Žrnovnice je pomagao u gašenju požara. "Momcima svaka čast. Imam i štaku, ali sam im pomagao koliko sam mogao. Ja i moj mali, s vodom i gumom", priznao nam je.

S obzirom na veliku površinu, vatrogascima će trebati dani da u potpunosti ugase požar, možda čak i cijeli tjedan. Situaciju na terenu prati RTL-ov reporter Rade Županović koji je razgovarao sa zapovjednikom na požarištu iz Javne vatrogasne postaje Split Marinkom Bogdanom.

Ima li kraja?

Bit će kraja, samo treba biti strpljiv.

Požar pod kontrolom, ali mira nema

Ovo je već druga veća intervencija danas. Što im je uzrok, s obzirom na to da se jutros činilo da je situacija prilično dobra?

To je klasika na ovom području, a osim toga ogromna je površina. Ne možemo ne očekivati da će se ovakve stvari događati. Ne možemo pokriti svaki metar, radimo određena pokrivanja s vozilima, prebacujemo, kad se nešto dogodi interveniramo. Zračne snage nam pomažu i trenutno je opet okej.

Vjetar je malo pao u zadnji sat vremena, ali prije par minuta sam se čuo sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom. Nevrijeme je aktiviralo još jedan požar iznad samog grada Trogira, i tamo je upućen jedan zrakoplov.

Nemam informacija o tome, čuli smo da u Kaštelima pada kiša. A ovdje imamo posla preko glave, čuli smo nešto i za Dugopolje, no bazirani smo na ovaj teren i tu smo do daljnjega.

Prema vašim očekivanjima koliko bi moglo potrajati do lokalizacije ili do onog trenutka kad će vatrogasci reći da je požar ugašen?

Nitko to ne može reći sa sigurnošću. Ima ljudi i vozila, no dogodi se na mjestima da ovako plane. Dan, dva, tri. Moramo biti strpljivi, odrađivati metar po metar dok sve ne bude sigurno.

Očekujete li da ovdje još večeras ima nekog razloga ili prijetnje za lokalno stanovništvo?

Nema za lokalno stanovništvo. Situacija je sad pod kontrolom, teren je pokriven na onim mjestima gdje bi trebao, tako je i s ovim. Vozila su bila u blizini, reagirali smo odmah. No, konfiguracija terena, suha trava i uz malo vjetra, dogodilo se to što se dogodilo. Ali nema razloga za zabrinutost dok je ovako.