Hrvati u nedjelju izlaze na izbore za Europski parlament. Birališta su otvorena od 7 do 19 sati. Ima li zasad nepravilnosti i nepoštivanja izborne šutnje, provjerila je RTL-ova reporterka Marina Brcković koja je u Državnom izbornom povjerenstvu razgovarala s potpredsjednicom DIP-a Vesnom Fabijančić Križanić.

U Zagrebu smo imali jedan slučaj gdje gospodin nije mogao glasati jer ga nije bilo na popisu, baš kao i na parlamentarnim izborima, iako ima važeću osobnu iskaznicu. Kako je došlo do ovog problema?

"To ste pitanje već postavili i molili smo vas da nam uputite upit vezano za to jer mi nemamo saznanja, niti ime i prezime tog gospodina, niti na kojem je biračkom mjestu bio. Ali htjela bih istaći posebno činjenicu da je na parlamentarnim izborima to bilo vrlo učestalo. Da je, recimo, u Zagrebu bilo izdano preko dvije tisuće plavih potvrda zbog takvih i sličnih slučajeva, a danas cijeli dan 90. Dakle, to je u tolikoj mjeri manje da je teško je sada reći kakvi su to izolirani slučajevi i koji su to razlozi. Je li gospodin doista ima važeću osobnu iskaznicu i nije mogao glasati, mi bismo mogli odgovoriti na to kad bismo znali kako ime i prezime gospodina, na kojem biračkom mjestu i onda bismo, naravno, s nadležnim tijelima Uprave, provjerili u čemu je problem."

Je li bilo još nekih nepravilnosti?

"Nepravilnosti nema. Ministarstvo unutarnjih poslova nas je prije nekoliko trenutaka obavijestilo da glasanje protjeće potpuno mirno, da je sve u redu. Dakle, ne možemo reći da su javljane nepravilnosti što se tiče samog glasanja na biračkim mjestima."

Što se tiče kršenja izborne šutnje, jeste li u međuvremenu zaprimili neke nove prijave?

"Kršenja izborne šutnje je bilo, ali daleko manje nego i na prošlim izborima za EU parlament i na hrvatskim parlamentarnim izborima. Nešto prijava je bilo. Poznato vam je da je na ovim izborima kršenje izborne šutnje i kažnjivo. Naravno da će u narednim narednim danima i tjednima Državno izborno povjerenstvo razmotriti sve te prijave kršenje izborne šutnje i donijeti adekvatne odluke vezane za to."