MISTERIJ MATE RIMAC / 'Kad je predstavio Bugattija dizali smo ga u nebesa, sad kad je kotač zapeo je najgori lopov na svijetu'

Trebao bi to biti dnevni boravak na kotačima – nema vozača, nema volana, nema papučica, a vodi vas gdje poželite. Vizija je to Mate Rimca, no iako su njegovi robotaksiji trebali postati stvarnost već ove godine, sve je odgođeno do 2026. Postaje li Zagreb tehnološki centar svijeta ili je projekt robotaksija znanstvena fantastika?