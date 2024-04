Svjesni su Hrvati inflacije i visokih cijena i bez da im to kažu iz Eurostata i Državnoga zavoda za statistiku.

"Sve je skupo, što da vam kažem?! Ne može se više ovako živjeti", kaže Gizela Šeprek iz Zagreba.

"Koliko god rasle plaće i mirovine – to vam pojede inflacija. Vi dok dobijete mirovinu i plaću već ne možete kupiti ono što ste kupili prije mjesec dana, tako da plaće to uopće ne pokrivaju, to je laž", dodaje Božica Podbojec iz Zagreba.

Hrvatska je u veljači i ožujku zabilježila najvišu stopu godišnje inflacije u eurozoni – 4,9 posto. To je dvostruko više od prosjeka cijele Europe.

Dok su se cijene energenta poprilično ispuhale, one prehrambenih proizvoda još uvijek ne posustaju unatoč sve jeftinijim sirovinama čije su cijene na najnižim razinama u posljednjih godinu i pol. Postavlja se pitanje zašto onda cijene na policama i dalje rastu?

Za najveću inflaciju u Europi, ako pitate glavnog ekonomista Hrvatske gospodarske komore – krivi su i otoci.

"Zbog geografskih realnosti u Hrvatskoj – dakle 50 naseljenih otoka, i oblik zemlje koji jednostavno povećava trošak distribucije i logistike logično je da će poslovanje u Hrvatskoj zbog geografskih realnosti biti malo skuplje", kaže Goran Šaravanja, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore.

Ipak, glavni doprinos inflaciji u Hrvatskoj dolazi iz sektora usluga, kaže guverner.

"Dolazak sezone bi mogao taj momentum i dalje potencirati, vidjet ćemo što će se događati, prošle godine su kao što znate su značajno isto porasle cijene isto u dijelu usluga. Cijene rastu sve dok se ne sretnu s opadajućim djelovanjem krivulje potražnje, odnosno sve dok ljudi više nisu spremni platiti takve cijene", poručuje guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić.

